Composteerbare iPhone-hoesjes zijn een ding (en dit is waarom)

Verschillende merken bieden tegenwoordig composteerbare iPhone-hoesjes aan. Maar waar zijn deze hoesjes van gemaakt en hoe zorg je ervoor dat de hoesjes ook daadwerkelijk composteren?

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Milieubewuste iPhone-hoesjes

Met de klimaattop achter de rug blijkt maar weer hoe belangrijk het milieu is. Helaas gaat het niet de goede kant op met Moeder Natuur. Iedereen kan gelukkig een steentje bijdragen. Dit kan bijvoorbeeld door minder lang te douchen, minder vaak (of nooit) de auto te pakken en geen vlees (meer) te eten. Maar wist je dat je ook milieubewust kan shoppen voor iPhone-accessoires?

Er bestaan namelijk allerlei composteerbare Apple-accessoires. Deze zijn – zoals het woord ‘composteerbaar’ al aangeeft – geheel biologisch afbreekbaar. Dat betekent dus dat de hoesjes geen onderdeel worden van de steeds groter wordende plastic-soep. Ook veranderen de hoesjes na verloop van tijd niet in miljoenen microplastics, die volledige bio-systemen ontwrichten en allerlei enge ziekten veroorzaken. Composteerbaar all the way, dus!

Composteerbare hoesjes van het merk Pela

Meerdere merken bieden composteerbare iPhone-hoesjes aan. De bekendste exemplaren komen van het merk Pela. Op de website van Pela zijn honderden verschillenden ontwerpen te koop, die allemaal volledig composteerbaar zijn.

Hoe zo’n composteerbaar hoesje werkt

Gebruik je een composteerbaar hoesje al jaren en ben je toe aan een nieuwe? Gooi je hoesje dan niet bij het plastic afval! Gooi hem in je GFT-bak of begraaf hem in je achtertuin, in het bos of ergens anders. Micro-organismen lusten er namelijk pap van en composteerbare hoesjes laten geen giftige stoffen achter in het milieu. De hoesjes breken net zo snel af als cellulose. Cellulose is een hoofdbestanddeel van de celwanden van planten. Het is de meest voorkomende natuurlijke polymeer op aarde.

Uiteindelijk komt het erop neer dat het begraven van een composteerbaar smartphone-hoesje de groei van planten stimuleert. Na het afbreekproces zijn de hoesjes niet te onderscheiden van de omringende aarde. Toch blijft het uiteindelijk aan jou om ervoor te zorgen dat een composteerbaar hoesje op de juiste manier wordt afgebroken.

Veel mensen denken dat composteerbaar plastic hoe dan ook afbreekbaar is, ook als je het bij je reguliere afval gooit. Dat is helaas niet helemaal waar. Composteerbaar plastic heeft elementen als lucht, vocht en zonlicht nodig om op de juiste manier af te breken. In de vuilverbranding of op een vuilstortplaats zijn deze elementen niet voldoende aanwezig. Met het verbranden van composteerbaar plastic komt daarnaast gewoon CO2 vrij en blijft er niets meer over om te composteren.

Composteerbaar, recyclable of biologisch afbreekbaar?

Het is belangrijk om het verschil te weten tussen verschillende vormen van ‘milieuvriendelijke’ plastics. Zo is composteerbaar plastic niet recyclable. Gooi je composteerbare hoesje dus nooit in een recycle-bak. Een smartphone-hoesje begraven in de natuur voelt misschien gek, maar het is de enige juiste manier om een composteerbaar hoesje daadwerkelijk te composteren.

Biologisch afbreekbare plastics zijn net als composteerbare plastics afbreekbaar. Toch zijn ze verre van hetzelfde. Zo is er geen tijdslimiet vastgesteld waarbinnen een biologisch afbreekbaar plastic voorwerp volledig moet zijn afgebroken. Ook kunnen biologisch afbreekbare plastics giftige stoffen in het milieu achterlaten.

Recylebare plastics kunnen worden omgesmolten, om vervolgens een nieuw leven te krijgen. Veel verpakkingen zijn helaas nog steeds niet recyclebaar, maar het gaat langzaam de goede kant op. Heb jij een ‘normaal’ iPhone-hoesje, zoals bijvoorbeeld Apples eigen siliconen case? Gooi die vooral in een recycle-bak! Dat is altijd beter dan verbranden.

Meer over Apple: