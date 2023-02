Apple gaat je iMessage-berichten scannen op naaktfoto’s

De functie Communicatiebeveiliging in de Berichten-app zorgt ervoor dat kinderen niet plotseling worden geconfronteerd met naaktfoto’s. Hij bestond al langer, maar was nog niet beschikbaar in Nederland. Daar komt nu verandering in.

Communicatiebeveiliging in Berichten

De feature Communicatiebeveiliging (ook wel Communication Safety genoemd) is een toevoeging aan de Berichten-app op alle Apple-apparaten. Deze moet kinderen waarschuwen wanneer ze naaktfoto’s ontvangen of willen versturen. In een iets andere vorm was hier nog ophef over, maar deze beveiligingsfeature komt binnenkort ook naar Nederland en België.

Communicatiebeveiliging werd eind 2021 al in de Verenigde Staten gelanceerd en vervolgens binnen een paar maanden uitgebreid naar onder andere Engeland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Pas de afgelopen maanden kwam de feature ook beschikbaar in Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Binnenkort worden Nederland en België (en Zweden, Japan, Zuid-Korea en Brazilië) daar dus aan toegevoegd.

Staat Communicatiebeveiliging ingeschakeld, dan worden naaktfoto’s automatisch vervaagd. Het kind krijgt een waarschuwing te zien. Daarbij verschijnt de mogelijkheid om een bericht te sturen naar de ouders (of een andere vertrouwenspersoon) om advies te krijgen. Het is overigens wel mogelijk om de foto alsnog te openen, al wordt er duidelijk benadrukt dat het oké is om de foto niet te bekijken

Het scannen van de foto’s gebeurt op het apparaat dat wordt gebruikt. Apple krijgt geen toegang tot de berichten. De berichten blijven dus gewoon versleuteld met end-to-end encryptie. Er worden ook geen automatische meldingen of berichten naar de ouders gestuurd.

Apple en bescherming van kinderen online

De feature Communicatiebeveiliging is slechts een onderdeel van Apples plan om kinderen online te beschermen. Afgelopen december heeft Apple nog afstand genomen van een eerder aangekondigd plan om kindermisbruik (Child Sexual Abuse Material, ofwel CSAM) in iCloud foto’ te detecteren.

Daar kwam namelijk veel kritiek op, van onder meer beveiligingsadviseurs en politieke partijen. Het plan zou namelijk kunnen zorgen voor valse beschuldigingen. Bovendien zou het zorgen voor ‘openingen’ (‘backdoors’) waardoor overheden gebruikers konden controleren door al hun foto’s te scannen.

Maak je je zorgen over online misbruik, lees dan op de website van Apple wat je kunt doen in de Gebruikershandleiding voor persoonlijke veiligheid.