Een nieuw hoofdstuk in de strijd van grote en kleine techbedrijven tegen de macht van Apple. Onder andere Epic Games, Tile en Spotify hebben vandaag de handen ineen geslagen. Zij vormen nu een coalitie tegen Apple.

Lees verder na de advertentie.

Coalition for App Fairness opgericht tegen Apple

Een nieuw hoofdstuk in de strijd van grote en kleine techbedrijven tegen de macht van Apple. Onder andere Epic Games, Tile en Spotify hebben vandaag de handen ineen geslagen. Zij vormen nu een coalitie tegen Apple.

Het vuurtje dat concurrerende app-ontwikkelaars onder de voeten van Apple opstoken wordt steeds warmer. Na de grote Fortnite-rel tussen Apple en Epic Games en de strijd tussen Apple Music en Spotify is nu de Coalition for App Fairness opgericht. De non-profitorganisatie wil ontwikkelaars laten samenkomen om een vuist te maken tegen Apple.

In de lijst met deelnemende partijen komen we veel bekende namen tegen, die allemaal hun neus hebben gestoten tegen de strenge regels van de App Store.

Van Epic Games die alleen in-app aankopen in Fortnite mag verkopen als ze dertig procent van de opbrengst aan Apple geven tot muziekdienst Deezer die niet kan concurreren tegen Apple Music dat standaard op iedere nieuwe iPhone geïnstalleerd staat. De coalitie nodigt alle app-ontwikkelaars uit om mee te doen. Zolang je maar een app in de App Store hebt staan.

De groep focust zich op drie speerpunten: allereerst moet er iets gedaan worden aan de anti-concurrentie regels van Apple, ten tweede is de dertig procent commissie in de App Store te hoog en tot slot zou het oneerlijk zijn dat de App Store de enige manier is voor iPhone-gebruikers om apps op hun toestel te zetten.

Tien nieuwe regels voor Apples App Store

Deze drie speerpunten staan verder uitgesplitst in tien principes waar de App Store aan zou moeten voldoen. Deze variëren van het privé houden van data van een app tot een verbod op het door Apple laten samenstellen van ranglijsten waarin ook zijn eigen apps meedoen.

De nieuwe coalitie is het zoveelste voorbeeld dit jaar waarin Apple wordt afgeschilderd als bedrijf dat vooral zijn eigen apps voortrekt en eerlijk concurreren onmogelijk maakt. Daar denkt Apple zelf uiteraard anders over. Zij zeggen dat ze de App Store bewust zo is opgesteld om gevaarlijke en aanstootgevende apps te weren en het voor gebruikers een veilige omgeving te maken.

Ondertussen stapelen de rechtszaken tegen Apple op. Het lijkt dan ook een kwestie van tijd tot het bedrijf water bij de wijn moet gaan doen, of de ontwikkelaars op een andere manier tegemoet moet komen.