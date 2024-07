Apple heeft al jaren geen echte instap-iPhone. De CMF Phone 1 laat zien hoe het wél kan. Apple kijk je mee?

CMF Phone 1 laat zien dat goedkoop niet altijd slecht is

De CMF Phone 1 komt van hetzelfde bedrijf dat de Nothing-phones maakt. Deze budget-lijn laat zien dat je ook voor weinig geld een ontzettend imposante smartphone kunt maken. Iets waar Apple stiekem nog iets van kan leren. Wij laten je een aantal verschillen zien tussen de CMF Phone 1 en de iPhone SE 2022.

Het scherm van Phone 1 heeft een resolutie van 1080×2400 (6,67 inch). Ter vergelijking de resolutie van de iPhone SE 2022 is 1136×640 (4,7 inch). Ook de pixeldichtheid is hoger bij de CMF Phone 1: 395 pixels per inch tegenover 326 op de SE 2022. Maar dat is niet het enige: de verversingssnelheid van het scherm ligt op 120 Hz bij de CMF Phone 1 en bij de iPhone SE 2022 op 60 Hz.

De performance van de processor is lastiger om te vergelijken, omdat het twee totaal verschillende chips zijn. De chip in de CMF Phone 1 heeft in ieder geval 8 cores en een kloksnelheid van 2,5 GHz. De A15-chip in de iPhone SE 2022 heeft zes cores, waarvan twee van 3,24 GHz en vier van 2,01 GHz.

De iPhone SE 2022 heeft Touch ID met een knop, onderaan het toestel. De CMF Phone 1 heeft een optische vingerafdrukscanner die onder het scherm zit. Bij de CMF heb je de keuze uit 6 of 8 GB werkgeheugen, bij de iPhone SE 2022 is er slechts ruimte voor 4 GB.

Ook bij de camera’s zijn er verschillen. De Phone 1 beschikt over twee camera’s aan de achterzijde, terwijl de iPhone SE 2022 het met één camera moet doen. De hoofdcamera van het CMF-toestel heeft 50 megapixel, die van de iPhone SE 2022 slechts 12 megapixel. De selfie-camera van de iPhone SE 2022 is 12 megapixel, die van de CMF Phone 16 megapixel.

Ook de capaciteit van de accu is bij de CMF Phone 1 beter. De accu van de iPhone SE heeft een capaciteit van 2018 mAh, die van de Phone 1 is 5000 mAh. De iPhone SE 2022 is overigens wél draadloos op te laden, de CMF kan dit niet.

Daarnaast kan de CMF Phone 1 nog iets speciaals. De achterkant zit vast met vier schroeven. Deze schroeven kun je loshalen waardoor je de achterkant kunt vervangen. Wil je dus een ander kleurtje? Of zitten er net wat teveel krassen op je toestel? Dan kun je de achterkant eenvoudig vervangen. Ook grappig: je kunt met dit systeem ook verschillende accessoires aan het toestel bevestigen.

En dan het belangrijkste verschil: de prijs. Voor de CMF Phone 1 betaal je momenteel 199 euro. Dit is wel een introductieprijs, want de adviesprijs is 239 euro. Toch is dit een heel stuk minder dan de 529 euro die Apple voor de iPhone SE 2022 vraagt.

Er zijn natuurlijk nog wel meer verschillen tussen beide toestellen. Maar dit waren de belangrijkste. Het laat ook goed zien dat goedkoop niet slecht hoeft te zijn. Daarom vinden we het ook de hoogste tijd dat Apple een écht betaalbare instap-iPhone gaat maken.

