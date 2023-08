Let op: cloud-dienst van Apple is gestopt (geen back-up mogelijk!)

Apple is gestopt met een gratis cloud-dienst die je mogelijk maar liefst 12 jaar lang hebt gebruikt. In dit artikel lees je wat je moet weten!

Cloud-dienst van Apple is gestopt

Nee, dit gaat niet over de dienst ‘iCloud Foto’s’, maar over ‘Mijn fotostream’. Deze cloud-dienst werd gelanceerd in 2011 en zorgde ervoor dat foto’s die je op het ene apparaat had gemaakt, tijdelijk werden geüpload zodat je ze op elk ander apparaat kon bekijken. Mits je ‘Mijn fotostream’ had ingeschakeld natuurlijk. De foto’s bleven dan 30 dagen staan, met een maximum van 1000 foto’s tegelijkertijd. Daarna werden ze automatisch verwijderd uit iCloud.

‘Mijn fotostream’ is op 26 juli 2023 definitief stopgezet. Nieuwe foto-uploads vanaf al je apparaten naar ‘Mijn fotostream’ werden een maand eerder al stopgezet, op 26 juni 2023. Alle foto’s die vóór die datum werden geüpload, bleven dus nog 30 dagen in iCloud bewaard, zodat ‘Mijn fotostream’ op 26 juli 2023 helemaal leeg was en veilig kon worden stopgezet.

Cloud-dienst iCloud-foto’s gebruiken

Of je ‘Mijn fotostream’ wel of niet hebt gebruikt, het is heel waarschijnlijk dat je al geruime tijd cloud-dienst iCloud-foto’s gebruikt. In dat geval hoef je ook niet bang te zijn dat er foto’s verloren zijn gegaan. Of je iCloud-foto’s gebruikt, controleer je op de volgende manier:

Op je iPhone of iPad open je de app Instellingen;

Tik op je naam en vervolgens op ‘iCloud’;

Controleer of ‘Aan’ wordt weergegeven naast ‘Foto’s’.

Op je Mac ga je als volgt te werk:

Open de app Systeeminstellingen;

Klik op je naam en dan op ‘iCloud’;

Controleer of ‘Aan’ wordt weergegeven naast ‘Foto’s’.

Configureer iCloud-foto’s

Je kunt cloud-dienst iCloud-foto’s op al je Apple-apparaten inschakelen. Dat wil zeggen op elke iPhone met iOS 8.3 of nieuwer, iPad met iPadOS 8.3 of nieuwer of Mac met OS X Yosemite of nieuwer. Vervolgens gebruik je de Foto’s-app op al je apparaten om je foto’s en video’s te bekijken. Met iCloud voor Windows is het zelfs mogelijk om al je foto’s en video’s te synchroniseren met een Windows-pc.

