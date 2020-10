Apple geeft videobewerking-app Clips grote update

Apple heeft een grote update uitgebracht voor de videobewerking-app Clips. Versie 3.0 heeft een nieuwe interface en ondersteunt zowel horizontale als verticale filmpjes. Vooral op de iPad zijn er forse verbeteringen.

Versie 3.0 is volgens Apple de grootste update voor Clips ooit. De videobewerking-app heeft een nieuwe, gestroomlijnde interface waarmee je eenvoudiger toegang krijgt tot speciale effecten. Daarmee fleur je je filmpjes op een lollige manier op. Bovendien is het zowel op de iPhone als op de iPad mogelijk om verticale óf horizontale filmpjes te maken. Je kunt daarbij kiezen uit meerdere beeldverhoudingen.

Heb of krijg je binnenkort een iPhone 12? Dan kun je na de update van Clips ook filmpjes schieten in HDR. Daarmee geef je je video’s mooiere kleuren en een beter contrast. Met acht nieuwe stickers en 25 nieuwe soundtracks is het gemakkelijker dan ooit om je filmpjes te personaliseren. De muziek past zich bovendien automatisch aan de lengte van je video’s aan.

Als je de app gebruikt op je iPad, opent hij nu in een liggende modus. De Clips-update brengt sowieso veel nieuwe functies naar de tablet. Zo kun je je filmpjes nu bewerken met een Apple Pencil. Ook kun je binnen de app gebruik maken van een toetsenbord en trackpad. Dat maakt de bediening een stuk gemakkelijker.

Apples antwoord op Snapchat

Apple bracht Clips in 2017 uit om filmpjes op een eenvoudige manier te voorzien van allerlei filters en effecten. Het is daarmee een antwoord op populaire apps als Instagram, Snapchat en TikTok. Een belangrijk verschil is wel dat Clips zelf geen sociaal netwerk is. De video’s die je ermee maakt, deel je dus op een andere plek.

Misschien dat Clips daardoor nooit echt een doorslaand succes is geworden. Je moet immers meerdere stappen doorlopen voor je je filmpje kunt delen. Met deze update laat Apple zien dat het Clips desondanks niet is vergeten. De nieuwe versie is vanaf vanavond te downloaden.