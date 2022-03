Cider: alternatief voor Apple Music-app met meer functies (ook voor Windows)

Cider is een alternatief voor de Apple Music-app op Mac en iTunes op Windows-pc’s. Het programma heeft zelfs verschillende functies die ontbreken in Apple Music en iTunes.

Cider: alternatief voor Apple Music-app en iTunes

Wanneer je Apple Music hebt op je iPhone en een Windows-pc gebruikt, zit je vast aan iTunes wanneer je naar muziek wilt luisteren op je computer. iTunes op Windows heeft echter niet de beste reputatie, omdat het programma traag is en veel onderdelen ontbreken.

Een groep ontwikkelaars had er genoeg van en ze maakten een nieuw programma om naar Apple Music te luisteren. Cider is beschikbaar voor Windows, maar de app is ook gratis te downloaden voor Linux en macOS. Wanneer je Apple Music op je Mac gebruikt, is Cider een interessant alternatief. Maar op een Windows-pc is Cider misschien wel dé vervanger voor iTunes.

Meer functies dan iTunes en Apple Music

iTunes op Windows heeft slechts de standaardfuncties die je mag verwachten van het programma. Features die al jaren in Apple Music op iOS, macOS en zelfs in Android zitten ontbreken nog op de PC. Denk bijvoorbeeld aan songteksten die op het juiste moment in het liedje worden getoond.

Daarnaast heeft Cider ook functies die zelfs niet in de app van Apple Music zitten. Het is namelijk vrij makkelijk om in de app artiesten te volgen en je kunt eenvoudig de liedjes terugvinden die je onlangs hebt afgespeeld (klik op ‘History’ naast ‘Recently Played’).

Cider is zelfs op afstand te bedienen vanaf een ander apparaat, een functie die in Apple Music niet te vinden is. Verder heeft Cider ondersteuning voor Chromecast en nog veel meer. Dit alles maakt Cider een interessant alternatief voor de Apple Music-app en iTunes.

Cider downloaden

Wil je Cider op je Mac een uitproberen? Cider voor macOS is te downloaden van GitHub. Kies daarna voor ‘Cider.dmg’ en installeer het programma. Voor gebruikers van Windows is Cider te downloaden in de Microsoft Store.

Het programma is op dit moment nog in ontwikkeling. Dus het kan altijd gebeuren dat je tegen problemen aanloopt of dat sommige functies niet helemaal lekker werken.

