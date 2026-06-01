Google Chromecast krijgt belangrijk voordeel (bij álle gebruikers)

Google brengt momenteel een belangrijk voordeel naar alle gebruikers van een Chromecast – we leggen uit wat dit voordeel in de praktijk inhoudt.

Het voordeel van de Chromecast waar we het over hebben, heeft te maken met beveiligingsupdates. Tot nog toe leek het erop dat Google de softwareondersteuning voor vrijwel alle Chromecasts zou stoppen. Inmiddels zegt Google dat dit was gebaseerd op een foutieve melding. Het voordeel is nu dat Google toch wel beveiligingsupdates blijft uitbrengen voor bijna alle Chromecast-modellen.

Op een ondersteuningspagina van het bedrijf stond een tijdje vermeld dat verschillende Chromecast-modellen vanaf nu geen beveiligingsupdates meer zouden ontvangen. Google heeft die informatie inmiddels aangepast en benadrukt nu dat het om een vergissing ging. Daardoor blijven alle Chromecast-versies beveiligingsupdates krijgen, met uitzondering van de originele Chromecast uit 2013. Voor dat eerste model beëindigde Google de ondersteuning al in 2023.

Verwarring

De verwarring ontstond nadat een Reddit-gebruiker ontdekte dat vrijwel alle Chromecast-apparaten op de ondersteuningspagina als ‘einde ondersteuning’ stonden vermeld. Alleen de Chromecast met Google TV uit 2022 vormde hier een uitzondering op. Dat leek op zich wel aannemelijk, omdat Google minimaal vijf jaar softwareondersteuning belooft en de oudere modellen die grens inmiddels al hebben bereikt. Nu blijkt dus dat het toch om een fout ging en dat heeft als voordeel dat Google toch gewoon beveiligingsupdates blijft uitbrengen voor de Chromecast.

Wanneer Google daadwerkelijk stopt met softwareupdates voor de oudere Chromecasts is op dit moment nog niet bekend. Wel staat vast dat het bedrijf sinds 2024 geen nieuwe Chromecast-apparaten meer maakt. In plaats daarvan kun je voor een bedrag van 119 euro de Google TV Streamer 4K kopen, die min of meer op dezelfde manier werkt. Een verschil is dat de Chromecast met Google TV een klein apparaatje is en de Google TV Streamer eerder een platte mediabox.

