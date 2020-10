Google heeft gisteren een nieuwe Chromecast onthuld. Lees hier wat er allemaal nieuw is aan het handige apparaatje.

Lees verder na de advertentie.

Google onthult opvolger Chromecast 2018

Tijdens het ‘Launch Night In’-event kondigde Google gisteravond de opvolger van de Chromecast uit 2018 aan. De dongle heeft niet alleen een geheel nieuw ontwerp, ook onder de motorkop zijn er heel wat vernieuwingen te vinden.

1. Google TV

De nieuwe Chromecast gaat de concurrentie aan met Apple TV. Het is niet langer alleen een apparaatje waarmee je vanaf je iPhone naar je tv kunt streamen: de Chromecast krijgt namelijk een compleet eigen interface, genaamd Google TV. Net als bij Apple TV kun je allerlei apps op de nieuwe Chromecast downloaden.

Zo kun je gemakkelijk met een druk op de knop de Netflix-app of Disney Plus-app openen. Bovendien geeft Google TV je suggesties wat je misschien leuk vindt om te kijken, gebaseerd op je kijkgedrag. De software kijkt namelijk naar content van verschillende diensten. Daarnaast kun je een kijklijst maken, om bij te houden wat je nog van plan bent om te kijken.

2. Afstandsbediening

Het navigeren door Google TV doe je met de bijbehorende afstandsbediening. Hierop zit een handige knop om meteen Netflix of YouTube te openen. Ook op de afstandsbediening zit een speciale knop om de Google Assistent te activeren, de Google-variant van Siri. Hiermee kun je via stembediening apps openen. Natuurlijk zijn er ook knoppen om naar het homescreen van Google TV te gaan, of de Chromecast uit te schakelen.

3. Design en ondersteuning

Ook het design van de Chromecast heeft een update gekregen. De nieuwe Chromecast is wat ovaler. Daarnaast verschijnt de dongle in verschillende kleuren. Verder ondersteunt de Chromecast 4K, waardoor je films en series in de hoogst haalbare resolutie kunt kijken.

Bovendien is er hdr-ondersteuning en kun je meerdere Google-accounts koppelen aan de Chromecast. Handig als je met het hele gezin gebruikmaakt van het slimme apparaatje.

4. Prijs en release

Helaas is het nog niet duidelijk of en wanneer de hdmi-dongle naar Nederland komt. De Chromecast met Google TV verschijnt 15 oktober in de Verenigde Staten voor 50 dollar. In Duitsland gaat de Chromecast 69,99 euro kosten. Volgens Google komt het streamapparaatje “later dit jaar” naar andere landen.

Hoewel de verkrijgbaarheid van de nieuwe Chromecast nog onzeker is, neemt Google toch gelijk afscheid van de Chromecast Ultra. Het bedrijf heeft namelijk aangekondigd deze binnenkort uit het assortiment te halen. Je kunt de Chromecast Ultra nu nog kopen, maar wacht dus niet te lang, want Google stopt ook met de productie van de Ultra’s. De Chromecast uit 2018 blijft wel verkrijgbaar.

Meer over het Google-event

De Chromecast met Google TV was niet het enige wat Google gisteren aankondigde. De grote ster van de avond was de Pixel 5, een betaalbare Google-smartphone in het middensegment. Ook kwam er een verbeterde versie van de Google Pixel 4a: de Google Pixel 4a 5G.

Tot slot kondigde Google nog de Nest Audio aan, de vervanger van de populaire Google Home. De Nest Audio is ook een heel interessant apparaat voor Apple-gebruikers, omdat deze ook met iPhones en iPads werkt. Meer weten over het Google-event? Op onze zustersite Android Planet lees je alles over het Google Launch Night In-event.