iOS 17 Check In: met deze functie kom je altijd veilig thuis

Vanaf iOS 17 hoef je niet zelf meer te appen dat je veilig thuis bent gekomen. De functie Check In regelt dat voortaan automatisch voor je!

iOS 17 Check In: zo kom je altijd veilig thuis

Misschien ken je het wel: je vertrekt van een heerlijke vakantie met je vrienden weer naar huis en appt nog even naar je ouders dat je in de auto stapt. Meteen krijg je naast een ‘Goede reis!’ ook de vraag of je even wilt appen als je weer thuis bent. Op zich niet zo’n probleem, maar dat vergeet je natuurlijk weer. Met als resultaat je ouders die meteen in de stress schieten als ze maar niets horen.

Met iOS 17 hoeft dat niet meer. Want dan kun je met de functie Check In (in het Nederlands heet de functie ‘Controleren’) automatisch een bericht laten sturen wanneer je op de plaats van bestemming bent. Handig voor vergeetachtige iPhone-bezitters of je kinderen die ‘s avonds voor het eerst een keer alleen naar huis fietsen.

De functie kan echter meer. Check In komt ook van pas wanneer je niet op tijd thuis bent. Je iPhone houdt namelijk bij waar je bent. En doe je daar (veel) te lang over? Dan krijg je een melding op je iPhone waar je zelf op moet reageren.

Doe je dat niet? Dan wordt onder andere je locatie, je route, de batterijstatus van je iPhone en de status van je mobiele data met je contactpersoon gedeeld. Die kunnen dan indien nodig komen kijken wat er aan de hand is en of ze je misschien moeten helpen.

Zo gebruik je Check In op je iPhone

Voordat je Check In op je iPhone kunt gebruiken moet je device aan een paar zaken voldoen. Zo moeten jij en de ontvanger beide iOS 17 op je iPhone hebben staan. Locatievoorzieningen moeten daarnaast ook aanstaan op je iPhone. En de iPhone die de Check In gaat versturen moet een mobiele data-abonnement hebben. Daarna volg je onderstaande stappen.

Check In (Controleren) aanzetten op je iPhone in iOS 17 Open in Berichten een gesprek met wie je de Check In-functie wil gebruiken; Tik op het plusteken en kies indien nodig voor ‘Meer’; Kies voor ‘Controleer’; Kies of je een melding wilt versturen als je aankomt of na een bepaalde tijd; Stel daarna in welke gegevens je wilt delen; Tik op ‘Gereed’.

Meer over iOS 17