Je kunt nu zoeken met ChatGPT – zo werkt dat

De populaire chatbot weet vrijwel overal antwoord op. Maar je kunt nu ook op de ‘Google’-manier op internet zoeken met ChatGPT.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zoeken met ChatGPT: zo werkt dat

Je kon natuurlijk altijd naar informatie zoeken met ChatGPT, en dat deed je vooral door vragen te stellen. Nu komt daar verandering in, want het is nu mogelijk om met ChatGPT te zoeken, net zoals je met Google gewend bent.

Zoeken met ChatGPT is vanaf vandaag beschikbaar op de website van chatgpt.com, maar je kunt ook de app op je iPhone gebruiken. Op dit moment krijgen alleen gebruikers met een betaald account toegang, maar de komende maanden komt de functie voor iedereen beschikbaar.

ChatGPT OpenAI 9,6 (44.889 reviews) Gratis via App Store via App Store

Je zoekt op dezelfde manier als met Google. De zoekresultaten krijg je in een overzichtelijk lijstje te zien, vooralsnog zonder reclame. Bij elk resultaat staat ook de website waar de informatie vandaag komt. Hiermee kun je altijd meer informatie krijgen en daarmee ook de bron bekijken.

Afhankelijk van de vragen die je stelt zien de antwoorden er wat anders zoek. Zoek je bijvoorbeeld wat de weersverwachting voor morgen is, dan krijg je bijvoorbeeld ook een kleine visuele weergave te zien.

Toch blijft het altijd nog slim om even de informatie van de bron te bekijken als chatGPT na het zoeken met antwoorden komt. De dienst waarschuwt nog steeds voor het gebruik dat informatie niet altijd klopt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT komt ook naar Apple Intelligence

Apple heeft op de WWDC 2024 Apple Intelligence onthuld, de eigen AI-techniek van het bedrijf. Vrijwel alle Apple-apps die standaard op je iPhone staan worden uitgebreid met handige nieuwe functies.

Dat geldt ook voor Siri, want Apple’s spraakassistent wordt veel slimmer door ondersteuning van kunstmatige intelligentie. Om Siri te verbeteren is Apple bovendien gaan samenwerken met OpenAI, waardoor de stemassistent toegang heeft tot ChatGPT.

Op dit moment is Apple Intelligence nog niet officieel beschikbaar in Europa. Apple heeft onlangs aangegeven dat het nog tot april 2025 gaat duren. Daarnaast hebt je ook een iPhone 15 Pro (€ 984,-) of beter nodig om het te kunnen gebruiken.