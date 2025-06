ChatGPT: waarom je het beter níét kunt gebruiken

ChatGPT is handig voor allerlei dingen, maar er kleven ook een hoop nadelen aan. Daarom heb ik besloten om er geen gebruik meer van te maken. Dit is waarom – en vooral – deze AI gebruik in plaats van ChatGPT.

ChatGPT – je gebruikt het te veel

Ja hoor, ik ben schuldig. Ik heb ChatGPT gebruikt om allerlei kleine klusjes te klaren op het werk waar ik zelf geen zin in had. Ook heb me zelf laten omtoveren tot een muppet, een Pixar-personage en een Studio Ghibli-figuur. En ja, ik heb zelfs geprobeerd om hele artikelen te schrijven – al is dat laatste me nooit zo goed gelukt dat ik teksten daadwerkelijk gebruikt heb.

Hoe dan ook, ik heb best wat ge-ChatGPT’d. Nu heb ik er spijt van. En dat heeft meerdere redenen. Sommige liggen wat meer voor de hand, voor andere moet je wat meer in de details duiken.

ChatGPT gebruikt veel te veel energie

We hebben er al vaker over geschreven, maar elke vraag die je naar ChatGPT stuurt, kost best wat stroom. Volgens de huidige schattingen verbruikt een gemiddelde prompt voor tekstgeneratie (dus ook de oplossing voor een vraag vinden) tussen de 1 en 3 Wh. Dat klinkt misschien niet veel, maar hiermee kan ook een 60 W peertje 1 tot 3 minuten branden. Het wordt erger als je afbeeldingen laat genereren. Die kunnen gauw zo’n 20 Wh verbruiken. Dat zijn al 20 minuten stroom door een dunne draad jagen zodat die licht geeft.

Deep Research (of diepgaand onderzoek, zoals het in het Nederlands heet) kan potentieel nog véél meer energie verbruiken, al is dat erg afhankelijk van hoelang het onderzoek duurt. Schattingen lopen heel erg uiteen, maar in het ergste geval laat je die gloeilamp gewoon een uur branden. Als je ChatGPT de volgende keer weer om hulp vraagt, denk dan in ieder geval eerst na over een goede prompt, zodat je energieverbruik binnen de perken blijft.

ChatGPT verbruikt ook water

Iets waar veel mensen niet bij stilstaan is het feit dat elke ChatGPT-prompt (of van een ander, vergelijkbaar Large Language Model) ook schoon water kost. Als jij besluit om van jezelf een muppet te maken, dan zijn er tot 12 liter schoon water nodig om de servers te koelen. 12 liter! Denk er eens over na als er straks in Nederland weer wekenlang geen druppel regen valt.

ChatGPT is funest voor je eigen creativiteit

Oh het is zo snel gebeurd. Je hebt een creatief idee nodig voor een cadeautje. Je moet een slogan bedenken voor een nieuw product op je werk. Of een uitnodiging maken voor een kinderfeestje. Geen nood, ChatGPT is maar een browsertabblad van je verwijderd en schiet te hulp. En inderdaad, na enkele minuten heb je al een bruikbaar resultaat.

Maar wees nou eens eerlijk, is dit echt het beste resultaat? De cadeautips missen helemaal de personal touch, ook al had je die mooi in je prompt verwerkt. Die slogans lijken op het eerste gezicht allemaal creatief, maar als je er echt over nadenkt slaan ze nergens op. En was de uitnodiging niet veel mooier geweest als je er zelf – ja, jij zelf – even in Pixelmator mee aan de slag was gegaan? ChatGPT is altijd wel de makkelijke route, maar je bent noch helemaal tevreden noch trots op je eigen prestatie. En dat is zonde.

Maar wat moet je dan wel gebruiken?

Heb je geen zin meer om onnodig water en energie te verspillen door ChatGPT-gebruik, maar wil je ook de voordelen van AI niet meer missen? Houd het dan wat kleinschaliger door een LLLM in plaats van een LLM te gebruiken. De eerste ‘L’ staat daarbij voor lokaal. Een voorbeeld hiervan is Private LLM. Dat betekent dat je prompt niet naar een datacenter gaat, maar gewoon lokaal op je apparaat wordt uitgevoerd. Dat is dan misschien net even wat belasting voor je toestel en de accu ervan, maar zeker laatstgenoemde is in no-time weer opgeladen en dat verbruikt ook niet veel energie. Om de vergelijking met de gloeilamp weer aan te halen: een volledige iPhone 13-accu kan een 60 W gloeilamp zo’n 12 minuten laten branden. Een AI-opdracht via je telefoon laat dat peertje hooguit enkele seconden branden. Oh ja, en water wordt er helemaal niet verbruikt.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat een lokaal AI-model net zo zeer je creativiteit verslechterd. Mijn advies is dan ook vooral om er echt zelden gebruik van te maken bij belangrijke taken waar creativiteit aan te pas komt.

Apple Intelligence werkt grotendeels lokaal

Overigens, het gros van de functies van Apple Intelligence werken ook gewoon lokaal op je apparaat. Wat mij betreft is dat dan ook uiteindelijk de toekomst van AI: lokaal op je device, en niet ergens in een datacenter.