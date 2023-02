Pas op: nieuwe software kan ChatGPT geschreven teksten herkennen

Chatbot ChatGPT wordt veel gebruikt door studenten, maar leraren zijn daar echt niet blij mee. Er is echter goed nieuws. Speciale software kan de teksten geschreven met ChatGPT herkennen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT geschreven teksten herkennen

Met ChatGPT kan iedereen met een account meteen chatten met de AI. De chatbot geeft uitgebreid antwoord op bijna al je vragen. De dienst is gratis, maar je moet je wel eerst registreren om hem te gebruiken.

De dienst was opvallend vaak in het nieuws de laatste tijd. Zo zouden scholieren de chatbot gebruiken voor het maken van hun huiswerk. Bij verschillende partijen werd daarom de wens steeds groter om teksten geschreven door ChatGPT automatisch te herkennen.

AI Text Classifier herkent chatbotteksten

Daar komt nu een oplossing voor, want de makers van ChatGPT hebben nu een programma gemaakt dat chatGPT-teksten moet herkennen. Het programma kun je nu al uitproberen, door in te loggen met je gratis ChatGPT-account of er eerst een aan te maken.

De makers OpenAI hebben wel aangegeven dat de AI Text Classifier die de ChatGPT-teksten moet gaan herkennen, nog niet optimaal werkt. Zo werden in Engelse teksten maar 26 procent van de ChatGPT-teksten eruit geplukt. Daarnaast werd 9 procent van de teksten die door mensen waren geschreven bestempeld als ‘waarschijnlijk door AI geschreven’.

OpenAI geeft wel aan dat bij langere teksten het AI Text Classifier-programma beter wordt. Bij teksten van minder dan 1000 woorden krijgt AI Text Classifier het erg lastig.

Ook interessant: ChatGPT in de App Store moet je niet downloaden (dit is waarom)

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT Plus komt eraan: betaald abonnement

Behalve met een manier om ChatGPT-teksten te herkennen, komen de makers nu ook met een abonnement. Dit ChatGPT Plus-abonnement gaat 20 dollar per maand kosten. Betalende gebruikers mogen de chatbot altijd gebruiken, ook wanneer het druk is. Gebruikers van de gratis versie krijgen tijdens op drukke momenten geen toegang.

ChatGPT Plus wordt als eerste gelanceerd in Amerika en komt daarna pas beschikbaar in andere landen. Volgens de makers blijft de gratis beschikbaar. Mogelijk komt er in de toekomst een goedkoper abonnement.

Lees meer: ChatGPT gebruiken – deze chatbot geeft antwoord op al je vragen

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.