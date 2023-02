ChatGPT: abonnement nu beschikbaar in Nederland (zo duur is het)

ChatGPT wordt steeds populairder en er is nu een Plus-versie van de chatbot beschikbaar. Wat kun je met een ChatGPT abonnement?

ChatGPT Plus beschikbaar in Nederland

ChatGPT is de afgelopen weken ontzettend populair geworden. De dienst maakt het voor iedereen met een account mogelijk om te chatten met een AI. De chatbot geeft dan uitgebreid antwoord op de vragen die je stelt of de opmerkingen die je maakt.

Op je iPhone is deze dienst volledig gratis, je moet enkel een account maken om de dienst te gebruiken. Daar is nu een nieuwe functie aan toegevoegd: ChatGPT Plus. Je hebt dan een ChatGPT abonnement waar je maandelijks een bepaald bedrag voor betaalt, uiteraard wel met aanvullende functies. Wat zijn de mogelijkheden van zo’n abonnement precies?

Nooit meer wachten met een ChatGPT abonnement

Met ChatGPT Plus krijg je een aantal voordelen als abonnee. Het belangrijkste voordeel is dat je altijd toegang hebt tot de chatdienst, ook als het druk is. Door de enorme populariteit van ChatGPT gebeurt het namelijk nog wel eens dat je even moet wachten voordat je de dienst kan gebruiken. Met een ChatGPT Plus abonnement hoeft dit dus niet meer, je krijgt dan voorrang op alle wachtenden.

Als abonnee hoef je bovendien niet lang te wachten op een antwoord van ChatGPT, een snellere responstijd hoort namelijk ook bij het abonnement. Daarnaast krijg je bij ChatGPT Plus als eerste toegang tot nieuwe functies van de chatdienst. Welke functies dit zullen zijn is nog niet bekend, maar het is dus duidelijk dat de chatdienst (binnenkort) uitgebreid gaat worden.

Zoveel kost een ChatGPT abonnement

Het abonnement is aan de prijzige kant: voor het ChatGPT abonnement betaal je in de Verenigde Staten een maandelijks bedrag van 20 dollar. In Nederland is dit bedrag door de btw nog hoger: hier betaal je maandelijks 24,20 dollar, omgerekend 22,61 euro. Je kan het abonnement enkel met een creditcard afsluiten.

ChatGPT Plus is een slimme manier van OpenAI om geld te verdienen aan de (tot nu toe gratis) chatdienst. Het ChatGPT abonnement heeft volgens ons op dit moment nog maar weinig toegevoegde waarde, omdat de gratis versie vaak toegankelijk en relatief snel is. Het is dus vooral afhankelijk van de nieuwe functies of ChatGPT Plus het afsluiten waard is. Voor nu zit je met de gratis versie nog wel goed.

