ChatGPT krijgt mogelijk advertenties (tenzij je ervoor gaat betalen)

Voor niks gaat de zon op: net als alle populaire diensten gaat ChatGPT waarschijnlijk advertenties toevoegen. Dit moet je weten.

ChatGPT krijgt mogelijk advertenties

ChatGPT heeft al langer een betaalde versie met meer functies, maar is ook nog altijd gratis te gebruiken. Die gratis versie heeft vooralsnog ook geen advertenties, maar dit gaat in de toekomst mogelijk veranderen. OpenAI wil namelijk zijn winst verhogen.

In een interview met de Financial Times zei OpenAI CFO Sarah Friar dat het niet is uitgesloten dat ChatGPT advertenties gaat tonen aan niet-betalende gebruikers. Ze ziet advertenties als een manier om de winst te verhogen. En dat zou nodig zijn omdat de kosten om AI-servers draaiende te houden hoog zijn. De waarde van OpenAI wordt momenteel geschat op ruim 150 miljard dollar, maar het bedrijf heeft dit jaar 5 miljard dollar besteed aan AI-training.

Het verkopen van advertenties op ChatGPT is een manier om het platform beschikbaar te houden voor gratis gebruikers. Eerder dit jaar huurde OpenAI meerdere reclamemensen van Meta en Google in, wat de plannen van het bedrijf bevestigt. Friar zegt echter dat OpenAI goed moet nadenken over wanneer en waar advertenties worden geïmplementeerd. Ze suggereerde ook dat dit niet in de nabije toekomst zal zijn. OpenAI CEO Sam Altman zou inmiddels warm lopen voor het idee, al heeft hij in het verleden gezegd dat hij niet van advertenties houdt en ze enkel ziet als een laatste redmiddel.

ChatGPT Plus verandert niet

OpenAI vraagt momenteel 20 dollar per maand voor ChatGPT Plus. Dat is een meer geavanceerde versie van de chatbot die toegang biedt tot de nieuwste taalmodellen, een hogere berichtlimiet en het genereren van afbeeldingen. Er zijn ook speciale abonnementen voor teams en bedrijven.

Eerder dit jaar ging Apple een samenwerking aan met OpenAI om ChatGPT te integreren in Siri (een functie die pas ergens in 2025 beschikbaar komt in Nederland). Er zijn bronnen die zeggen dat Apple niet heeft betaald voor de deal. Apple zal het ChatGPT Plus-abonnement in elk geval promoten vanuit de iOS Instellingen-app, wat het aantal abonnementen zou moeten stimuleren zodra de update beschikbaar is.