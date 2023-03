ChatGPT zegt welke iPhone je moet kopen (maar is dat slim)?

De populaire chatbot kun je natuurlijk alles vragen. Daarom vroegen wij chatGPT welke iPhone we nu moeten kopen. Maar was dat verstandig?

ChatGPT zegt welke iPhone je moet kopen

Je kunt het niet zo gek bedenken of ChatGPT heeft er een antwoord op. Daarom leek het ons leuk om de chatGPT eens te vragen welke iPhone je nu moet kopen. Je zou verwachten dat de chatbot meteen de nieuwste iPhone 14 of iPhone 14 Pro aan zou raden, maar dat bleek niet het geval.

Wanneer je aan chatGPT vraagt welke iPhone je nu moet kopen, komt de chatbot eerst met een paar opmerkingen. Hierin staat onder andere dat het kiezen van een iPhone afhankelijk is van je persoonlijke behoeften en budget.

Daarna stelt hij een aantal iPhones voor. Dit zijn onder andere de iPhone SE 2022 voor mensen met een beperkt budget. Wil je een iets groter scherm dan zit je volgens chatGPT goed bij de iPhone 11 en iPhone XR.

De beste iPhone volgens AI

Maar je wilt natuurlijk de beste iPhone en dan zegt ChatGPT: “als je een high-end iPhone wilt met de nieuwste functies, overweeg dan de iPhone 12 Pro of de iPhone 13 Pro. Deze zijn duurder dan de andere modellen, maar hebben de beste camera’s en de nieuwste technologie.”

Op zich is daar niets mis mee, want de iPhone 13 Pro is een zeer goed toestel. Toch is het niet meer de beste iPhone van dit moment. Dat zijn de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Dat chatGPT deze iPhone niet aanraadt om te kopen is niet verwonderlijk. De chatbot heeft immers niet de nieuwste informatie van internet, maar hij leert natuurlijk wel steeds meer bij.

iPhone kopen

Wil je nu een nieuwe iPhone kopen? Dan zijn de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max de beste iPhones van dit moment! Check voordat je geld uitgeeft wel onze prijsvergelijkers om de beste deal te scoren. Hieronder vind je de beste resultaten uit onze iPhone 14 Pro (Max) prijsvergelijker.

