ChatGPT maakt premium functie gratis (maar dat heeft een nadeel)

Gebruik je regelmatig ChatGPT? Dan hebben we goed nieuws, want een premium functie van ChatGPT wordt binnenkort gratis voor alle gebruikers.

ChatGPT krijgt gratis functie

Het afgelopen jaar is ChatGPT enorm populair geworden. Inmiddels is er zowel een gratis als een betaalde versie van de chatbot beschikbaar. Gebruikers met een gratis abonnement kunnen tekstuele vragen stellen, hebben toegang tot GPT-4o (mini) en kunnen zelf chatbots aanmaken. Bij het betaalde abonnement krijgen gebruikers eerder toegang tot nieuwe functies van ChatGPT en zijn er uitgebreidere taalmodellen beschikbaar.

Bij ChatGPT Plus kunnen gebruikers niet alleen teksten laten (her)schrijven, ze hebben ook de mogelijkheid om afbeeldingen te creëren. Daar moeten ze wel een flink bedrag voor neerleggen, want het abonnement kost maar liefst 20 dollar per maand. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft nu aangekondigd dat deze functie ook naar de gratis versie van de chatdienst komt. Je hoeft dan niet meer te betalen om plaatjes te maken met ChatGPT.

Zo maak je afbeeldingen met ChatGPT

DALL-E, de chatbot die wordt gebruikt om afbeeldingen te creëren, is straks dus ook beschikbaar bij de kosteloze versie van ChatGPT. Het maken van een plaatje is vervolgens gemakkelijk, je hoeft daarvoor enkel een tekstuele opdracht in te voeren. Als gebruiker beschrijf je hoe de afbeelding eruit moet zien, ChatGPT creëert daarna direct een animatie. Bevalt het plaatje niet? Dan kun je in een nieuwe tekstopdracht aanpassingen doorvoeren.

Bij ChatGPT heb je geregeld een aantal pogingen nodig om de afbeeldingen te verbeteren. Dat is ook direct het nadeel van de nieuwe functie, want in de gratis versie van ChatGPT mag je slechts twee afbeeldingen per dag maken. Vaak heb je meerdere kansen nodig voor één plaatje, maar dat is dus niet mogelijk met het gratis abonnement. Bij ChatGPT Plus kun je wél ongelimiteerd afbeeldingen creëren.

ChatGPT komt naar iOS 18

OpenAI heeft aangekondigd de functie binnenkort uit te rollen naar het gratis abonnement van ChatGPT. Toch is het aan te raden om voor ChatGPT Plus te kiezen als je veel afbeeldingen aan wilt maken, want twee pogingen per dag is waarschijnlijk (veel) te weinig. Wil je geen betaald abonnement afsluiten? Dan kun je ook wachten op iOS 18, want dan staat ChatGPT standaard op je iPhone.

Vanaf iOS 18 kun je zelf afbeeldingen aanmaken in Notities. Dat werkt hetzelfde als de gratis functie in ChatGPT, maar in iOS 18 ben je niet beperkt tot twee pogingen per dag. Je kunt met Apple Intelligence aan de hand van een beschrijving een plaatje creëren. Dit is mogelijk door de samenwerking tussen OpenAI en Apple. Wil je weten welke AI-functies er nog meer naar je iPhone komen? Lees dan hier alles over Apple Intelligence!