ChatGPT gebruiken: deze chatbot geeft antwoord op al je vragen

ChatGPT wordt steeds populairder en de geavanceerde chatbot geeft antwoord op (bijna) al je vragen. Maar hoe moet je ChatGPT gebruiken?

ChatGPT gebruiken: praten met een geavanceerde chatbot

Steeds meer mensen hebben de geavanceerde chatbot ChatGPT ontdekt. Ook scholieren gebruiken de geavanceerde tekstgenerator. Maar hoe moet je hem gebruiken? En waar kun je de app vinden op je iPhone?

Met ChatGPT kan iedereen met een account meteen chatten met de AI. De chatbot geeft uitgebreid antwoord op bijna al je vragen. De dienst is gratis, maar je moet je wel eerst registreren.

Account maken

Voordat je ChatGPT kunt gebruiken heb je een account nodig. Een account maken is zo gebeurd en daarna kun je ChatGPT meteen gebruiken. Surf naar de website chat.openai.com. Vervolgens klik je op ‘Sign up’ en vul je de gevraagde gegevens in. De chatbot is dus alleen via de browser op je iPhone te gebruiken. Een officiële app is er niet.

Je moet voor het aanmaken van je account wel je telefoonnummer opgeven. De chatbot voorkomt hiermee dat gebruikers meerdere accounts aanmaken. Daarnaast is de website regelmatig overbelast, dus het kan gebeuren dat de website langzaam reageert of zo nu en dan niet bereikbaar is. Geen nood! Probeer het dan later nog een keer.

Inloggen en gebruiken

Heb je eenmaal een account gemaakt, dan kun je inloggen en ChatGPT gaan gebruiken. Onderin het scherm zie je het chatvenster en je kunt dan meteen beginnen met het stellen van vragen.

Maar wat moet je ChatGPT vragen? Je kunt het eigenlijk niet zo gek bedenken. ChatGPT kent ook een groot voordeel: je kunt je vragen gewoon in het Nederlands stellen. Maar uiteraard is het ook mogelijk om je vragen in een andere taal te typen. Sterker nog, je kunt hem zelfs vragen om teksten voor je te vertalen.

Je kunt ChatGPT ook gebruiken om teksten te herschrijven. Vraag de chatbot om een tekst te herschrijven en plak daaronder de oorspronkelijke tekst. ChatGPT geeft dan meteen een nieuwe tekst.

ChatGPT kan teksten daarnaast in een specifieke stijl bedenken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een stuk tekst om te laten schrijven in de vorm van een troonrede of een verkooppraatje.

Pas op voor ChatGPT-apps in de App Store op iPhone

In de App Store zijn apps voor chatGPT te vinden. Deze apps zijn echter niet gratis. Je wordt zelfs gevraagd om een abonnement te nemen. Per week betaal je dan 9,99 euro. Opvallend, want de dienst is dus gratis beschikbaar op internet.

