Tim Cook reageert op AI: werkt Apple aan een eigen ChatGPT?

Tim Cook heeft gereageerd op het enorm populaire ChatGPT en de opkomst van AI. Werkt Apple inmiddels ook aan een eigen ChatGPT?

Apple reageert op ChatGPT

Apple-CEO Tim Cook heeft zich voor het eerst uitgelaten over de snelle opkomst van ChatGPT. Bij de presentatie van de resultaten van Apple in het afgelopen kwartaal noemde Cook de opkomst van kunstmatige intelligentie enorm interessant. Volgens de topman heeft AI veel potentie, maar zijn er wel nog een aantal problemen die moeten worden opgelost.

Hiermee doelt Cook voornamelijk op de privacy van chatdiensten als ChatGPT. De chatbot slaat immers alles op wat door gebruikers wordt ingevoerd. Daarom is het extra belangrijk dat er goed wordt nagedacht over de digitale veiligheid. Cook ziet dus veel mogelijkheden voor het gebruik van kunstmatige intelligentie, maar is van mening dat er voorzichtig en verstandig omgegaan moet worden met AI.

Apple zet AI al in bij verschillende diensten

De Apple topman benadrukte daarnaast dat Apple kunstmatige intelligentie al breed inzet bij verschillende diensten. Denk hierbij aan Siri, val- en crashdetectie en de ECG-app op je Apple Watch. Bovendien wordt AI gebruikt als je bepaalde zoektermen invoert in je fotobibliotheek. Aan de hand van kunstmatige intelligentie worden de foto’s dan gescand op de zoekopdracht die je hebt ingevuld.

Het inzetten van kunstmatige intelligentie is dus niks nieuws voor het bedrijf, maar gebeurt tot nu toe meer op de achtergrond. Siri is inmiddels al meer dan tien jaar geleden uitgebracht, maar loopt inmiddels achter op nieuwe chatdiensten als ChatGPT. Voor nu heeft Tim Cook nog niks gezegd over Apple’s eigen ChatGPT, maar het is te verwachten dat Siri in een volgende grote iOS-update een stuk slimmer wordt.

Meer weten over ChatGPT?

Voor nu moeten we het dus nog doen zonder een ChatGPT van Apple. Wil jij meer weten over de slimme chatbot? Check dan hier hoe je ChatGPT in het Nederlands gebruikt en check ook vooral welke ChatGPT-app je absoluut niet moet installeren in de App Store. Wil jij de gratis versie van de chatbot proberen? Check dan de webpagina van ChatGPT!

