Zo krijg je de populaire chatbot ChatGPT op je Apple Watch

ChatGPT is razend populair en er is nu zelfs een app voor je Apple Watch. Met watchGPT heb je de chatbot nu ook om je pols!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT voor Apple Watch met watchGPT

Kun je niet genoeg krijgen van de chatbot ChatGPT? Dan kun je de praatgrage AI nu ook op je Apple Watch installeren. Dan hoef je voortaan niet eens meer je iPhone erbij te pakken wanneer je de chatbot iets wilt vragen!

watchGPT Modum B.V. € 4,99 via App Store via App Store

De ChatGPT-app op de Apple Watch is nog niet helemaal af. Je kunt al een vraag stellen en watchGPT geeft je antwoord, maar echt een heel gesprek houden is nog niet mogelijk. Die functie komt in de volgende update. De app is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Spaans.

Ben je benieuwd hoe de app werkt? De maker van de app heeft in een video op zijn Twitter-account laten zien hoe je watchGPT gebruikt.

Here’s a quick little demo of the app 😊 pic.twitter.com/vtr5a7aQKO — Hidde van der Ploeg (@hiddevdploeg) March 7, 2023

De chatGPT voor de Apple Watch is alleen niet gratis. Je moet een eenmalig bedrag van 4,99 euro betalen. Daarna kun je de app onbeperkt gebruiken. Op dit moment staat de app zelfs bovenaan de hitlijsten van de betaalde apps in de App Store.

Wil je ChatGPT eerst in je browser uitproberen? Dan lees je hieronder hoe je een account maakt en de chatbot gebruikt.

Lees meer: ChatGPT gebruiken – deze chatbot geeft antwoord op al je vragen

Pas op voor ChatGPT-apps in de App Store op iPhone

In de App Store zijn er ook apps voor chatGPT op de iPhone te vinden. Deze apps vragen je om een abonnement te nemen. Per week betaal je dan zelfs 9,99 euro. Opvallend, want de dienst is gratis beschikbaar in de browser.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch kopen

Heb je nog geen Apple Watch of wil je misschien upgraden? Check dan eerst de Apple Watch-prijsvergelijker van iPhoned. Je kunt dan makkelijk alle aanbiedingen en deals van winkels met elkaar vergelijken. De Apple Watch is onder andere te filteren op kleur, garantietermijn en levertijden.

De Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Ultra zijn de nieuwste smartwatches van Apple. Maar vind je die te duur? Dan is de Apple Watch SE 2022 een prima alternatief!

Apple Watch Series 8 prijzen vergelijken Nieuw € 459,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 467,99 Bekijk beste prijs

Apple Watch SE 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 284,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 317,99 Bekijk beste prijs

Wil je meer weten over chatGPT of de Apple Watch? En altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!