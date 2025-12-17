Afbeeldingen maken met ChatGPT werkt nu veel beter dan eerst

Gebruik jij ChatGPT om afbeeldingen te genereren? Dan zul je blij zijn dat OpenAI nu een nieuwe afbeeldingengenerator heeft toegevoegd.

Afbeeldingen maken met ChatGPT werkt nu beter

OpenAI heeft een nieuwe afbeeldingengenerator met de naam GPT Image 1.5 toegevoegd aan ChatGPT. ChatGPT kan hierdoor tot vier keer sneller afbeeldingen genereren en nauwkeurige bewerkingen aan een afbeelding uitvoeren met behoud van details. OpenAI zegt dat ChatGPT nu alleen de details kan aanpassen die je wilt bijwerken, waarbij de belichting, compositie en het uiterlijk van personen ongewijzigd blijven.

Het nieuwe model blinkt uit in het toevoegen, verwijderen, combineren, mixen en transponeren van echte foto’s, voor meer realistische beeldcreaties. GPT Image 1.5 is ook beter in het toevoegen van tekst aan afbeeldingen en het wijzigen van lay-outs. OpenAI zegt dat het nieuwe model instructies betrouwbaarder opvolgt dan de vorige generatie. Je kunt dus bijvoorbeeld vragen om de personen op de foto van andere kleding te voorzien. Of om iets op de achtergrond toe te voegen. ChatGPT verandert vervolgens alleen dat wat je gevraagd hebt en laat voor de rest alles ongewijzigd.

Meer veranderingen

Met de update is wel het vermogen om bepaalde specifieke kunststijlen zoals anime te genereren achteruitgegaan. Het nieuwe model van ChatGPT is ook minder goed in het wijzigen van afbeeldingen met veel mensen. Volgens OpenAI kan het gebruik van vooraf ingestelde filters daarbij helpen. ChatGPT Images bevat namelijk tientallen vooraf ingestelde stijlen en prompts die je kunt uitproberen op afbeeldingen. Bovendien is de vorige versie van de afbeeldingsgenerator ook nog steeds beschikbaar voor gebruik. Je kunt de nieuwe versie gebruiken in de mobiele app en ook op de website van ChatGPT.

Het bijgewerkte Images-model wordt momenteel uitgerold voor alle ChatGPT-gebruikers. Dankzij deze nieuwe afbeeldingsgenerator kan ChatGPT veel beter concurreren met de Nano Banana-afbeeldingsgenerator van Google.

