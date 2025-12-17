iPhone 17 Pro: nu tot €525 inruilvoordeel!

Bekijk actie

Afbeeldingen maken met ChatGPT werkt nu veel beter dan eerst

Maurice Snijders
Maurice Snijders
17 december 2025, 15:51
2 min leestijd
Afbeeldingen maken met ChatGPT werkt nu veel beter dan eerst

Gebruik jij ChatGPT om afbeeldingen te genereren? Dan zul je blij zijn dat OpenAI nu een nieuwe afbeeldingengenerator heeft toegevoegd.

Lees verder na de advertentie.

Afbeeldingen maken met ChatGPT werkt nu beter

OpenAI heeft een nieuwe afbeeldingengenerator met de naam GPT Image 1.5 toegevoegd aan ChatGPT. ChatGPT kan hierdoor tot vier keer sneller afbeeldingen genereren en nauwkeurige bewerkingen aan een afbeelding uitvoeren met behoud van details. OpenAI zegt dat ChatGPT nu alleen de details kan aanpassen die je wilt bijwerken, waarbij de belichting, compositie en het uiterlijk van personen ongewijzigd blijven.

Het nieuwe model blinkt uit in het toevoegen, verwijderen, combineren, mixen en transponeren van echte foto’s, voor meer realistische beeldcreaties. GPT Image 1.5 is ook beter in het toevoegen van tekst aan afbeeldingen en het wijzigen van lay-outs. OpenAI zegt dat het nieuwe model instructies betrouwbaarder opvolgt dan de vorige generatie. Je kunt dus bijvoorbeeld vragen om de personen op de foto van andere kleding te voorzien. Of om iets op de achtergrond toe te voegen. ChatGPT verandert vervolgens alleen dat wat je gevraagd hebt en laat voor de rest alles ongewijzigd.

chatgpt afbeeldingen
chatgpt afbeeldingen

Meer veranderingen

Met de update is wel het vermogen om bepaalde specifieke kunststijlen zoals anime te genereren achteruitgegaan. Het nieuwe model van ChatGPT is ook minder goed in het wijzigen van afbeeldingen met veel mensen. Volgens OpenAI kan het gebruik van vooraf ingestelde filters daarbij helpen. ChatGPT Images bevat namelijk tientallen vooraf ingestelde stijlen en prompts die je kunt uitproberen op afbeeldingen. Bovendien is de vorige versie van de afbeeldingsgenerator ook nog steeds beschikbaar voor gebruik. Je kunt de nieuwe versie gebruiken in de mobiele app en ook op de website van ChatGPT.

Het bijgewerkte Images-model wordt momenteel uitgerold voor alle ChatGPT-gebruikers. Dankzij deze nieuwe afbeeldingsgenerator kan ChatGPT veel beter concurreren met de Nano Banana-afbeeldingsgenerator van Google.

Wil je niets missen van alle ontwikkelingen voor het genereren van afbeeldingen met ChatGPT? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte.

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bronnen afbeeldingen: chatgpt, chatgpt
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apps Diensten MacBook Pro Mac iPhone iPad Mac Apple

Bekijk ook

Deze twee automerken krijgen ondersteuning voor Apple Car Key (en zo werkt dat)

Deze twee automerken krijgen ondersteuning voor Apple Car Key (en zo werkt dat)

Vandaag 14:42

Apple werkt momenteel aan zeker 8 (!) nieuwe iPhones: dit zijn ze!

Apple werkt momenteel aan zeker 8 (!) nieuwe iPhones: dit zijn ze!

Vandaag 13:31

Na iDEAL gaat óók iDIN verdwijnen: dit wordt er anders er in 2026

Na iDEAL gaat óók iDIN verdwijnen: dit wordt er anders er in 2026

Vandaag 11:52

Deze veelgebruikte functie komt eindelijk naar de volgende iPhone

Deze veelgebruikte functie komt eindelijk naar de volgende iPhone

Vandaag 9:06

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren