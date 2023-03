ChatGPT 4: hierom is de populaire chatbot nu nog slimmer

OpenAI heeft de vierde versie van ChatGPT gelanceerd. Wat is er allemaal veranderd in ChatGPT 4 en wat zijn de nieuwe functies?

ChatGPT 4 gelanceerd

OpenAI heeft GPT-4 gelanceerd, de nieuwste versie van ChatGPT. De chatbot is de afgelopen maanden enorm populair geworden en wordt steeds slimmer door alle informatie die ingevoerd wordt.

Met de ChatGPT-dienst is het voor iedereen met een account mogelijk om te chatten met de AI. De chatbot geeft dan uitgebreid antwoord op de vragen die je stelt of de opmerkingen die je maakt.

Achter de schermen werkt OpenAI hard aan nieuwe functies voor ChatGPT, zo bracht het bedrijf afgelopen maand het betaalde ChatGPT Plus uit. Nu is er dus weer een nieuwe versie van de chatbot gelanceerd.

Afbeeldingen invoeren in het vernieuwde ChatGPT

In de nieuwe versie van ChatGPT is het voor het eerst mogelijk om afbeeldingen in te voeren. Voorheen kon je enkel tekstuele berichten invoeren bij de chatbot, maar dit wordt nu dus uitgebreid met afbeeldingen. Het uploaden van video’s in ChatGPT 4 is nog niet mogelijk.

Erg interessant is dat ChatGPT 4 nu ook grappen in plaatjes kan herkennen. Zo wist hij uit te leggen waarom het onderstaande plaatje zo vreemd (en grappig) is. Hoewel de chatbot de afbeelding nu wel kan ‘bekijken’, blijft het antwoord van ChatGPT 4 nog tekstueel.

GPT-4 multimodal demos.



Het is goed mogelijk dat dit in de toekomst gaat veranderen en dat de chatdienst dan wél met afbeeldingen gaat antwoorden. Deze afbeeldingen zijn in dat geval waarschijnlijk door ChatGPT zelf samengesteld.

OpenAI heeft al een soortgelijke dienst, Dall-e. Dit is een dienst die zelf afbeeldingen creëert, gebaseerd op de zoektermen die je invoert. Deze functie komt mogelijk dus ook naar ChatGPT.

Verder kent ChatGPT in de vierde versie een aantal kleine verbeteringen. Zo antwoordt de chatdienst nu accurater dan voorheen en antwoordt de chatdienst minder vaak op verboden onderwerpen. De chatbot is na de update dus veiliger en betrouwbaarder geworden.

ChatGPT 4 is op dit alleen beschikbaar in het betaalde ChatGPT Plus-abonnement (gebruikers zonder abonnement kunnen zichzelf op een wachtlijst plaatsen).

In februari lanceerde OpenAI ChatGPT Plus

Meer weten over ChatGPT 4?

ChatGPT heeft in een ongekend snel tempo over de hele wereld gebruikers verzameld. Gebruik jij ChatGPT inmiddels vaak? Pas dan op, want nieuwe technologie kan inmiddels teksten herkennen die door de chatbot zijn geschreven. Het is ook aan te raden om goed op te letten bij het downloaden van ChatGPT-apps, want soms worden er voor de gratis dienst toch hoge prijzen in de App Store gevraagd.

Wil je meer weten over ChatGPT? Check dan hoe je de chatbot koppelt aan Siri en welke voordelen je krijgt als je betaalt voor een ChatGPT Plus-abonnement.

