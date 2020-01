Tijdens CES 2020 vorige week zijn weer een hoop gadgets en accessoires aangekondigd of uitgebracht. Ondanks dat Apple zelf niks onthulde, waren er wel een aantal interessante producten waar ook Apple volgens ons nog wat inspiratie uit kan halen.



Apple was tijdens CES 2020 aanwezig voor een gesprek over privacy, maar bracht zelf geen nieuwe producten uit: daar heeft het bedrijf uit Cupertino haar eigen events voor. Wij zetten de technieken op een rijtje waarvan we denken dat Apple ze ook zou moeten introduceren.

1. Opvouwbare smartphone

Eén ding wat we misschien in de toekomst ook bij Apple terug gaan zien, is de opvouwbare smartphone. Het concept is in principe niet nieuw: al vanaf het begin van de opkomst van de mobiele telefoons waren de ‘klapmobieltjes’ razend populair. Wat wel nieuw is: het feit dat je het scherm zelf nu kunt dubbelvouwen.

Een voorbeeld van zo’n opvouwbare smartphone is de Samsung Galaxy Fold 2, of Samsung Galaxy Bloom. Die werd aangekondigd tijdens een geheime meeting, ‘s nachts tijdens CES. Deze heeft de zogenaamde ‘clamshell’ vorm, wat betekent dat het open- en dichtklapt als een schelp.

Het zou een praktische toevoeging zijn aan de steeds groter wordende iPhone-modellen. Zo zouden ook iPhones van het formaat van de iPhone 11 Pro Max zonder problemen in je broekzak passen.

2. Verdwijnende camera

Stel je voor: je cameralens komt alleen tevoorschijn op het moment dat je een foto maakt. Een mooi concept en waarschijnlijk niet eens zo ver weg. Fabrikant OnePlus presenteerde tijdens CES de Concept One-smartphone. De cameralenzen achterop het concept van een smartphone zitten achter elektrochromisch glas. Dat is glas wat ook soms in auto’s wordt gebruikt, en van tint kan veranderen als je er spanning op zet.

Het glas wordt in 0,7 seconden helemaal donker, zodat je de lenzen niet meer ziet. De techniek zou ook goed zijn in verband met privacy: als de camera-app niet is geopend zijn de cameralenzen niet zichtbaar. Zo kan iemand niet meer stiekem een foto van iemand anders maken, omdat je dus altijd aan de telefoon kan zien of de camera-app in gebruik is.

Ook voor de frontcamera zou dit een handige techniek kunnen zijn. Hoewel de smartphone slechts een concept is en niet in de verkoop gaat, laat ‘ie wel zien welke technieken inmiddels mogelijk zijn. Het is daarom ook zeker reëel dat Apple deze techniek ook in de toekomst zal introduceren.

3. Flexibel scharnier voor MacBook

Tijdens CES 2020 stikte het van de laptops waarvan je het scherm volledig om kan klappen, zodat het een tablet-formaat krijgt. Laptops in deze vorm bestonden al, maar lijken steeds meer op te komen. Dit is handig om te switchen tussen typen en bijvoorbeeld tekenen op een tablet. Een voorbeeld is de nieuwe HP Elite Dragonfly G2, die tijdens CES werd gelanceerd.

Aangezien Apple zowel iPads als MacBooks verkoopt, is het niet opvallend dat het bedrijf uit Cupertino nog geen soortgelijk product heeft uitgebracht. Het is denkbaar dat Apple in de toekomst een MacBook uitbrengt waarvan je het scherm helemaal om kan klappen, maar het kan ook zijn dat Apple de producten liever gescheiden houdt.

4. Extra snelle beeldschermen

Bedrijf Nvidia onthulde tijdens CES het snelste scherm ooit, met een ververssnelheid van 360Hz. Om dat even in perspectief te zetten: het snelste scherm tot nu toe heeft een ververssnelheid van 300Hz, maar veel displays die nu verkrijgbaar zijn hebben ‘maar’ 60Hz, 90Hz of 144Hz.

Ook de onlangs uitgebrachte 16 inch-MacBook Pro heeft een ververssnelheid van maximaal 60Hz. Dat geldt ook voor het Pro Display XDR, het beeldscherm van de peperdure Mac Pro. Het ultrasnelle beeldscherm van Nvidia is vooral bedoeld voor professionele gamers en ververst het beeldscherm elke 2,8 milliseconden. We hopen in ieder geval dat de 2020-iPhones schermen krijgen met een hogere ververssnelheid.

5. Oprolbaar scherm

LG presenteerde tijdens CES een magisch ontwerp: een oprolbaar televisiescherm. Zolang je geen tv kijkt, laat je het scherm zakken en rolt het automatisch op in een kastje. Ook kun je het vanaf het plafond laten uitrollen.

Voor Apple kan dit ook een interessante techniek zijn. Misschien niet per se voor een televisiescherm, maar ook voor een MacBook of iPad zou het ideaal zijn als het scherm kan oprollen. Zo kan het scherm niet beschadigen als je het niet gebruikt, en is het makkelijk mee te nemen.

6. 5G-laptop

Lenovo onthulde tijdens de CES-beurs ‘s werelds eerste laptop die verbinding kan maken met 5G-netwerken. Apple is naar verluidt druk bezig met de ontwikkeling van een 5G-iPhone, al laat dit waarschijnlijk nog wel even op zich wachten. Zodra de iPhone 5G ondersteunt, zou een MacBook met 5G-ondersteuning een mooie volgende stap kunnen zijn.

Nieuwe innovaties van Apple

Apple is zelf ook druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe technieken. Zo wijzen bijvoorbeeld meerdere geruchten erop dat het bedrijf uit Cupertino bezig is om een AR-bril te ontwikkelen en wordt ook gewerkt aan een over-ear koptelefoon. Benieuwd wat er waarschijnlijk dit jaar voor Apple in de pijplijn zit? Lees dan ons overzicht van verwachtingen voor 2020.

