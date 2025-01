CES 2025: dit zijn de meest opvallende gadgets van dit jaar

CES staat voor Consumer Electronics Show en de editie van 2025 was van 7 tot 11 januari in Las Vegas. Deze gadgets vielen ons op!

De opvallendste gadgets van CES 2025

CES 2025 stond bol van de gadgets, zowel nuttige als onnozele. Dit zijn de gadgets die ons dit jaar direct opvielen!

Shark CryoGlow Cooling & LED Face Mask

De Shark CryoGlow Cooling & LED Face Mask die werd geïntroduceerd op CES 2025 is in elk geval een opvallende verschijning. Het apparaat maakt gebruik van 160 zogeheten tri-wick LED’s om de huid een lichtbehandeling te geven. De InstaChill-techniek in het wanggebied zorgt daarbij voor een bevredigend, verkoelend effect. Shark beweert dat het masker onder meer veroudering tegengaat. De CryoGlow kost 349 dollar.

Kirin Electric Salt Spoon

Deze unieke gadget heet officieel de Kirin Electric Salt Spoon en maakt gebruik van een zwakke elektrische schok om je eten zouter te laten smaken. Het idee is dat je zo minder zout kunt gebruiken maar toch dezelfde smaak krijgt die je gewend bent. De elektrische zoutlepel heeft vier niveaus van ‘zoutheid’ oftewel elektrische stroomsterkte. Je kon de Krin Electric Salt Spoon uitproberen op CES 2025, maar de lepel is ook al te koop. Weliswaar alleen in Japan en je moet er bovendien 100 dollar voor over hebben.

Elvie Rise

De Elvie Rise is een door een app bestuurd wipstoeltje dat kan veranderen in een wiegje. Het apparaat is gemaakt voor baby’s in de eerste paar maanden van hun leven. In de ‘wipstoelstand’ kun je het bewegingspatroon aanpassen via de bijbehorende Elvie Rise Sleep & Soothe app. Met een hendel zet je het apparaat van de ene modus naar de andere. De Elvie Rise kan worden ingeklapt voor gemakkelijker transport en heeft een magnetische oplader zodat je het ook zonder stopcontact kunt gebruiken. De Elvie Rise kost 700 dollar.

Base Case

Stel je voor dat je je koffer in een paar seconden kunt veranderen in een werkstation met meerdere monitoren. Dat is het idee achter de Base Case. Deze koffer, verkrijgbaar in zwart of wit, bevat twee beeldschermen van 24 inch en uitschuifbare poten van 10 inch zodat je je laptop eronder kunt gebruiken. De beeldschermen hebben een verversingssnelheid van 75 Hz en bieden tot 350 nits aan helderheid.

Base Case heeft genoeg poorten om je laptop aan te sluiten, waaronder HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4, USB-C, Ethernet en zelfs USB-A. Er zijn nog geen prijzen bekendgemaakt, maar dit mobiele werkstation op wielen zal waarschijnlijk niet goedkoop zijn.

Tonal 2

Tonal 2 is een complete maar prijzige smart home gym, met verbeterde hardware ten opzicht van zijn voorganger. Deze tweede versie heeft een betere camera die AI gebruikt om 500 datapunten per seconde te analyseren en een verbeterd adaptief gewichtsysteem. Dit laatste kan gebruikers nu tot 250 pond laten tillen. Tonal 2 wordt ook geleverd met nieuwe Aero HIIT workouts die je kunt volgen om cardio- en krachttraining te combineren, iets wat de eerste generatie trainer niet biedt.

Tonal 2 kost 3995 dollar. Deze prijs is exclusief het abonnement van 60 dollar per maand.

LiberLive C1

Tijdens CES 2025 kon je ook de LiberLive C1 uitproberen. Dat is een slimme snaarloze en opvouwbare gitaar die slechts 3,9 kilo weegt. Begin je voor het eerst met een instrument dan is de C1 een geweldig educatief hulpmiddel. Elke fretknop speelt een akkoord en de LED-indicatoren op de hals geven het tempo en de toonsoort aan.

Daarnaast geven de MicroDAW sampling synthesetechnologie en de mogelijkheid om meerdere aangepaste instrumenten in lagen aan te brengen je veel creatieve veelzijdigheid. De LiberLive C1 kost 499 dollar.

Roborock Saros Z70

Over het algemeen gaan robotstofzuigers kleine obstakels uit de weg, maar de Roborock Saros Z70 ruimt ze voor je op. Dat is mogelijk dankzij een uitschuifbare arm met een klauw aan het uiteinde. Er zitten nog wel wat beperkingen aan wat de arm kan oppakken. Met een maximaal gewicht van 300 gram kan hij de meeste schoenen niet oppakken, maar een paar teenslippers lukt waarschijnlijk nog wel. De prijs van de Saros Z70 is nog niet bekendgemaakt.

Razer Project Arielle

De Razer Project Arielle is een gamestoel met RGB-lampjes, maar het meest bijzondere eraan is de ingebouwde verwarming én koeling. De stoel heeft een geïntegreerde blaasloze ventilator aan de achterkant die de lucht om je heen verwarmt met 2 °C of afkoelt tot 30 °C.

Zowel de temperatuurmodus als de ventilatorsnelheid worden geregeld door een aanraakgevoelige controller aan de zijkant van de stoel. Vooralsnog is het een conceptstoel is, dus het is nog niet zeker of de Razer Project Arielle daadwerkelijk op de markt komt.

Tombot Jennie

Jennie van Tombot is een robothond die is gebaseerd op een 12 weken oude labradorpup, die logischerwijs erg populair was op CES 2025. De robothond is ontworpen om de perfecte metgezel te zijn voor ouderen die niet voor een levende hond kunnen zorgen. Jennie reageert op stemcommando’s, weet waar en hoe ze wordt aangeraakt of geaaid en kwispelt zelfs met haar staart als een echte hond. Er is ook een bijbehorende app om haar instellingen aan te passen en om deze robothond een eigen unieke naam te geven. De prijs van Tombot Jennie is nog niet bekend.