Elk jaar laten bedrijven hun nieuwste producten op de grootste technologiebeurs ter wereld zien. Dit zijn de bizarste gadgets van CES 2023 (tot nu toe)!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De bizarste gadgets van CES 2023 (tot nu toe)

De CES (Consumer Electronics Show) is een jaarlijks terugkerend fenomeen en dé plek waar bedrijven hun nieuwste (en vaak vreemde) producten laten zien. De technologiebeurs wordt wederom in Las Vegas (Nevada) gehouden en is van donderdag 5 januari tot en met zondag 8 januari.

Wij laten je een aantal van de meest bizarre gadgets zien die tot nu toe op de CES 2023 getoond werden. Welke van deze producten zou jij kopen? Laat het ons weten in de comments!

1. Printer (voor je bakkes)

Prinker kwam al eerder met een opvallende printer: je kon daarmee tatoeages op je arm printen en zelfs je haar een kleurtje geven. Nu werkt L’oreal samen met Prinker en komen ze met een wenkbrauwprinter.

Je hebt er wel een telefoon voor nodig, de wenkbrauwprinter gebruikt namelijk de camera van je smartphone om de wenkbrauwen zo perfect mogelijk te printen. Je kunt uiteraard zelf de vorm, dikte en eventuele effecten kiezen.

Heb je dat eenmaal gedaan, dan veeg je met de printer over de huid boven je ogen. De printer zorgt dan voor de rest. Een prijs van de Brow Magic printer is nog niet bekend.

2. Evie Smart Ring: slimme ring

Vind je een Apple Watch tijdens het sporten niet fijn, maar wil je toch een manier om je stappen en hartslag bij te houden? Dan is misschien de Evie Smart Ring iets voor jou.

Je kunt deze ring gebruiken om onder andere je hartslag, zuurstofgehalte in het bloed, ademhalingsfrequentie, huidtemperatuur en (net als de Apple Watch Series 8) je menstruatiecyclus bij te houden.

De ring kan ook je stappen, verbrande calorieën en slaapkwaliteit bijhouden. Vervolgens kun je de gezondheidsgegevens bekijken in een bijbehorende app.

De slimme ring van gepolijst aluminium, komt beschikbaar in de maten 5 tot en met 11 en in drie kleuren: goud, roségoud en zilver. De prijs is nog niet bekend, maar zal onder de 300 dollar zijn.

3. Maak je eigen toilet slim met U-scan

Je hebt vast al een slimme televisie, een slimme speaker en misschien wel een slimme lamp in huis. Binnenkort kun je na de CES 2023 ook je toilet slimmer maken. De U-Scan van Withings hang je in de wc, zodat het apparaatje jouw gezondheid kan checken via je urine.

De U-scan (€ 499,95) hang je aan de rand van je toilet. Hij heeft een cartridge voor 100 tests, zodat je zo’n drie maanden lang elke dag een test kan laten uitvoeren. Volgens Withings maakt het apparaatje voor de gebruiker een ‘Stream ID’ aan, zodat hij alleen de urine van één persoon checkt.

Het apparaatje kan verschillende zaken controleren. Zo kan hij de menstruatiecyclus in kaart brengen en weet hij precies of je wel genoeg water hebt gedronken. Het apparaatje kan ook wijzen op eventuele tekortkomingen in je voeding.

Met de app kun je alle metingen bekijken. U-scan geeft in de app ook verschillende aanbevelingen, maar het apparaatje zal je nooit afzeiken. De verzamelde gegevens worden in verschillende grafieken geplaatst zodat je altijd een compleet overzicht hebt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Speciale snijplank met schermpje

Wanneer je vaak je iPhone of iPad gebruikt om een recept te volgen tijdens het koken, is deze speciale snijplank misschien wel iets voor jou. De snijplank van Blok heeft namelijk een ingebouwd schermpje.

Zo kun je tijdens het snijden van de tomaten, uien en aardappelen een recept volgen zonder dat je elke keer op hoeft te kijken naar je iPad of iPhone. Ook grappig: je kunt ook met je vrienden of familie een videogesprek houden via de plank.

Het scherm is los te halen van de snijplank en zo kun je de plank dus makkelijk schoonmaken. Is alles weer schoon? Dan klik je het scherm terug op de plank en zet je hem in een speciale dock om op te laden.

Jammer genoeg hakt de prijs er flink in: voor 699 dollar kun je makkelijk een flinke snijplank kopen, en heb je nog genoeg geld over voor een iPad.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.