De CES 2022 is afgelopen: dit waren de tofste producten (voor Apple-liefhebbers)

De grootste elektronicabeurs van de wereld (de CES) is alweer afgelopen en dit jaar zijn er wederom verschillende toffe producten getoond, die ook voor Apple-liefhebbers leuk zijn. De interessantste laat iPhoned je hier zien! Kijk je mee?

CES 2022: de tofste producten voor Apple-gebruikers

De CES (International Consumer Electronics Show) is de grootste technologiebeurs ter wereld die elk jaar wordt gehouden in Las Vegas. We hadden je al de slimme halsband voor je hond laten zien en een bluetooth speaker (met Magsafe) voor je iPhone en iPad. Maar op de CES van 2022 zijn nog veel meer leuke (Apple-gerelateerde) producten uitgebracht. De vier interessantste laten we je hier zien!

NexMonitor voor Mac mini en iPhone

Deze 27-inch NexMonitor (449 dollar) lijkt gemaakt voor een Mac mini (en een iPhone met MagSafe), want op de voet van de monitor kun je de kleine Apple-computer precies kwijt. Aan de rechterkant van het scherm is het mogelijk om je iPhone magnetisch vast te klikken en op te laden. Zo heb je je smartphone altijd op oogniveau en blijft de accu opgeladen.

Chipolo CARD Sport komt met Apple ‘Zoek mijn’ op CES 2022

De Chipolo CARD Sport (35 dollar) is een soort van Apple Tag die je in je portemonnee stopt. Het kaartje heeft de afmetingen van een pinpas, maar hij is alleen wel drie keer zo dik (2,4mm). Met behulp van de CARD Sport ben je nooit meer je portemonnee kwijt en is hij altijd terug te vinden in de ‘Zoek mijn’-app op je iPhone.

Cypress Hero Ecosmart Backpack

De Cypress Hero EcoSmart Backpack bestond al, maar Targus heeft deze rugzak van een upgrade voorzien. Hij heeft nu ondersteuning voor de ‘Zoek mijn’-app gekregen. Zo weet je via de app op je iPhone altijd je rugzak terug te vinden. De rugzak bevat een vervangbare batterij die op te laden is via USB en de tas is gemaakt van gerecycled materiaal. Hij gaat 150 dollar kosten en een Europese prijs is er nog niet.

HyperDrive Turntable Dock voor Apple iMac

Heb je een 24-inch iMac? Dan is de HyperDrive Turntable Dock wellicht iets voor jou. Hiermee krijg je meerdere aansluitpoorten, zoals een HDMI, USB-C, vier USB-A-poorten, SD- en microSD. De dock heeft ook ruimte om je eigen SSD in te bouwen (M.2 SATA of NVMe) van maximaal 2 TB en te gebruiken als externe opslag. Daarnaast heeft de dock een draaiplaat, waarmee je eenvoudig het scherm (eigenlijk de hele iMac) kan draaien. De HyperDrive Turntable Dock gaat 200 dollar kosten en is beschikbaar in het zilver en wit.

CES 2022: de grootste technologiebeurs ter wereld

Dit waren de leukste producten voor Apple-liefhebbers die op de CES van 2022 te zien waren. Dit jaar duurde de CES een dagje korter, omdat veel techbedrijven hun komst hebben afgezegd vanwege het coronavirus. Het evenement werd dit jaar online en fysiek gehouden.

