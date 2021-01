CES 2021: dit zijn de tofste producten voor Apple-fans

CES 2021 zit erop. Apple zelf was niet aanwezig op de grootste tech- en gadgetbeurs ter wereld, maar toch komt er genoeg moois aan voor de liefhebber. In dit artikel zetten we de tofste producten voor Apple-gebruikers van CES 2021 op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

CES 2021: deze Apple-gadgets komen eraan

De Consumer Electronics Show trekt normaal gesproken duizenden bezoekers, maar ditmaal hoefde je geen ticket naar Las Vegas te kopen om er toch bij te zijn. In plaats daarvan kon je de shows en onthullingen gewoon via internet volgen. Apple zelf is eigenlijk nooit op de beurs aanwezig. De aankondigingen zijn daarom gedaan door andere bedrijven, zoals Belkin en LG. Deze CES-gadgets zijn wat ons betreft de moeite waard.

1. Belkin gaat strijd aan met AirPods

Accessoiremaker Belkin heeft de Soundform Freedom True Wireless Earbuds gepresenteerd, oftewel draadloze bluetooth-oordopjes. De headset neemt het onder meer op tegen Apples eigen AirPods en heeft één grote troef achter de hand. De oordopjes werken namelijk samen met ‘Zoek mijn’.

Deze app staat standaard op je iPhone en houdt bij waar je spullen zijn. Op die manier kun je bijvoorbeeld je iPhone, AirPods of MacBook op een kaartje terugvinden, en straks dus ook de oordoppen van Belkin. Het stel wordt inclusief oplaaddoos geleverd en komen in maart of april uit. De adviesprijs is nog onbekend.

2. MagSafe-oplader van Belkin

Belkin was afgelopen CES op dreef, want men kondigde ook een nieuwe oplader aan. Deze maakt gebruik van MagSafe, de magnetische Apple-aansluiting die een comeback maakte met de iPhone 12-serie. Je kunt deze telefoon zowel horizontaal als verticaal opladen.

Onderop zit de draadloze oplader. Hiermee kun je bijvoorbeeld de AirPods van stroom voorzien. De 2-in-1-MagSafe-oplader van Belkin verschijnt in maart of april voor 99,95 dollar.

3. Sony Bravia-tv’s met AirPlay 2 en HomeKit

Ben je op zoek naar een nieuwe tv en heb je voornamelijk Apple-spullen in huis? Dan is de afgelopen week onthulde Sony Bravia 2021-reeks mogelijk het bekijken waard. Deze tv’s kunnen namelijk overweg met HomeKit, Apples platform voor slimme huishoudens, en AirPlay 2. Hierdoor kun je direct muziek, video’s, foto’s en meer vanaf je iPhone naar je Sony-scherm streamen.

Afhankelijk van het model ligt het beeldformaat van 2021 Bravia-tv’s tussen de 50 en 85 inch en de resolutie is 4K of 8K. Verder zijn de nieuwe schermen met allerlei technische snufjes uitgerust. Denk bijvoorbeeld aan kunstmatige intelligentie en machine learning.

4. iPad Pro-dock

Kensington heeft een dockingstation voor de iPad Pro gepresenteerd. Hiermee transformeer je je tablet in een heus werkstation. Deze biedt tevens plaats aan een grote qi-module waardoor je gelijktijdig een iPhone en AirPods-oplaaddoos van stroom kunt voorzien.

Op de zijkant zit een houder om je Apple Watch op te laden. De dockingstation heeft drie usb-a-poorten, een hdmi-aansluiting en een hoofdtelefooningang. Ook is er een sd-kaart-lezer en ethernet-poort aanwezig. Kensington moet nog bekend maken hoe duur het iPad Pro-werkstation is en wanneer ‘ie uitkomt.

5. Oled-monitor van LG

LG heeft de OLED 4K Ultrafine aangekondigd. Deze 31,5 inch-monitor heeft een oled-paneel en is dankzij zijn resolutie van 3840 bij 2160 pixels razendscherp. Ook tof: alle 8 miljoen pixels kunnen individueel gedimd worden, waardoor de beeldkwaliteit erop vooruitgaat.

De LG-monitor blinkt met name uit in het tonen van contrasten en heeft meerdere aansluitingen, waaronder een 90 Watt-oplaadpoort voor accessoires. Verder zijn er meerdere usb-poorten en een hdmi-aansluiting aanwezig. Het is nog onduidelijk hoe duur de monitor is en vanaf wanneer ‘ie verkrijgbaar is.

6. Dock5: Multifunctionele oplader van Satechi

Deze oplader van Satechi heeft plaats voor maar liefst vijf apparaten, waarvan één draadloos. Op die manier kun je dus bijvoorbeeld de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max gelijktijdig van stroom voorzien.

Je AirPods laadt je draadloos op door ‘m voorop te leggen. De Dock5 heeft twee usb-c-poorten (20 Watt) en twee usb-a-aansluitingen (12 Watt). De draadloze Qi-oplader gaat maximaal met 10 Watt aan vermogen. De Satechi-oplader kost 59,99 dollar en wordt verzonden vanuit de Verenigde Staten, waardoor er zo’n 25 dollar bovenop komt.

Apple in 2021

Apple was dus niet aanwezig op CES 2021. Toch liggen er wel andere aankondigingen in het verschiet. Volgens geruchten brengt het bedrijf dit jaar een nieuwe MacBook Pro uit. Ook zouden de AirPods en AirPods Pro geüpdatet worden. Blijf op de hoogte van al het Apple-nieuws door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, of download de gratis iPhoned-app voor iPhone.

Het laatste nieuws over Apple: