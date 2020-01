CES 2020 round-up: de beste nieuwe gadgets voor Apple-gebruikers

Apple heeft zelf geen producten aangekondigd tijdens de grote CES-beurs in Las Vegas. Toch zijn er genoeg handige gadgets van andere bedrijven aangekondigd die ook interessant kunnen zijn voor Apple-gebruikers. In dit artikel zetten we ze op een rijtje.



CES 2020 round-up

28 jaar geleden was Apple voor het laatst op de CES-beurs. Dit jaar kwam Apple terug naar de beurs om een presentatie te houden. Omdat het bedrijf uit Cupertino zijn eigen evenementen heeft voor het aankondigen van nieuwe producten, schoof Apple alleen aan voor een gesprek over privacy.

Hoewel er over het algemeen veel Android-gerelateerde producten voorbij komen, verschijnen zo nu en dan ook interessante accessoires voor Apple-gebruikers. Dit zijn wat ons betreft de beste en meest opvallende CES-gadgets van dit jaar.

1. Draadloos opladen

Tech- en accessoirefabrikant Satechi heeft een draadloze oplader gelanceerd tijdens CES, waarmee je drie Apple-producten tegelijk oplaadt. Zo kun je bijvoorbeeld je Apple Watch, AirPods Pro en je iPhone tegelijk van stroom voorzien. De oplader is voor 120 dollar te koop.

Maar er kwamen meerdere draadloze opladers voorbij dit jaar. Bedrijf Zagg toonde met dochterbedrijf Mophie een draadloze oplader waarmee je verschillende apparaten tegelijk oplaadt, ongeacht van hun positie op de oplader. Het lijkt op het concept van de AirPower, de draadloze oplaadmat van Apple die nooit is uitgebracht. De oplaadmat van Mophie wordt waarschijnlijk later dit jaar gelanceerd.

Ook fabrikant Otterbox kwam met een draadloze oplader, maar dan met een powerbank erin verwerkt. Daarnaast heeft Belkin een draadloze oplader voor in de auto aangekondigd, en een hi-fi speaker met daarbovenop een draadloze oplader.

2. Multifunctioneel opladen

Behalve draadloze opladers werden ook veel krachtige opladers gepresenteerd, die nog wel ‘gewoon’ in het stopcontact moeten. Zo heeft Satechi de krachtige Pro usb-c-desktop oplader gelanceerd, van wel 108 Watt.

Het bestaat uit een blokje waar je meerdere apparaten tegelijk op aan kan sluiten. Zo kun je bijvoorbeeld je iPad, iPhone en MacBook tegelijk van stroom voorzien. De oplader is geen koopje: voor 80 dollar koop je de oplader op Amazon.

3. CarPlay-ontvanger

Alpine heeft tijdens CES een nieuwe CarPlay ontvanger aangekondigd. Het scherm is 11 inch, wat even groot is als een iPad Pro, en kun je in bijna iedere auto aan het dashboard installeren. Deze Alpine Halo 11 iLX-F411 is voorzien van bluetooth en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor navigatie, muziek of bellen. Het is zelfs mogelijk om er een film op te kijken.

Het scherm heeft een usb-, aux- en hdmi-aansluiting. Het is ook mogelijk om een camera aan te sluiten, zodat je op het scherm ziet wat er achter je gebeurt tijdens het parkeren. Alpine heeft ook een 9 inch-scherm gemaakt, dat te gebruiken is in elke weersomstandigheid, speciaal voor de Jeep Wrangler en Jeep Gladiator. Het apparaat is niet goedkoop: voor 1200 dollar is het verkrijgbaar. Voor het weerbestendige scherm betaal je zelfs 3500 dollar.

4. Thunderbolt 4

Intel kondigde tijdens CES aan dat er een opvolger komt van Thunderbolt 3: Thunderbolt 4. Er zijn nog maar weinig details bekend over de nieuwe aansluiting, maar het lijkt erop dat de Thunderbolt 4 een PCIe 4.0-ondersteuning nodig heeft. Momenteel heeft nog geen één Intel-processor dit, maar daar gaat dus verandering in komen.

Volgens Intel is de Thunderbolt 4 vier keer sneller dan de huidige snelle usb 3.2-poort, maar de maximumsnelheid is niet hoger dan bij Thunderbolt 3. Wel zou de nieuwe aansluiting waarschijnlijk de grafische kwaliteit opschroeven.

5. Moen Waterleak Detector en slimme kraan

Moen en Flo Technologies hebben op CES een nieuwe slimme waterlek detector geïntroduceerd. Hiermee kun je zien of er een lek is in je waterleidingen, maar ook waar het lek ongeveer zit om zo zoveel mogelijk waterschade te voorkomen. Je krijgt een notificatie wanneer een lek wordt gedetecteerd. Het werkt ook samen met de Flo by Moen Smart Water Shutoff, waarmee je dus gemakkelijk het water afsluit.

Beide apparaten werken met de FloSense-software voor je iPhone, die ook een AI-update heeft gekregen. De software werkt ook voor de slimme kraan van Moen: de U. Er zit een zwaaisensor in en je kunt gepersonaliseerde instellingen vastzetten. Ook kun je de kraan met je stem bedienen, al ondersteunt de kraan (nog) geen Siri, maar wel Alexa en Google Assistent.

6. Slimme douchekop

Als er een slimme kraan is, is er natuurlijk ook een slimme douche. Heb je altijd al je douche willen bedienen via Siri? Dat kan nu met de slimme douchekop van Moen. Vraag aan Siri om de douche aan te zetten. Wil je direct de perfecte temperatuur? Je kunt je instellingen personaliseren voor de perfecte douche-ervaring.

Tijdens CES werd door Kohler een andere slimme douchekop gelanceerd, inclusief slimme speaker. Zo begin je iedere ochtend met je favoriete muziek. Deze is ook te bedienen met je stem, al wordt deze momenteel alleen ondersteund door Alexa.

7. iPhone Game Controller

Ook op het gebied van gaming werden weer verschillende producten gelanceerd. Zo ook de gamecontroller waar je je iPhone in kunt klikken, waardoor je iPhone ineens op een gamingconsole – zoals de Nintendo Switch – lijkt. De controller krijgt stroom van de iPhone, zodat je de controller zelf niet op hoeft te laden.

8. Slimme beveiliging

Abode heeft de eerste slimme camera aangekondigd die integreert met HomeKit. De camera is bedoeld voor zowel binnen als buiten en functioneert tevens als deurbel. De camera kan zelfs zien of iemand die binnenkomt een bekend persoon is of een vreemdeling.

Zo kun je altijd in de gaten houden wie er je huis binnenkomt. Het bedrijf maakte eerder een heel beveiligingssysteem dat te gebruiken is met HomeKit, en deze camera is daar een goede toevoeging op.

9. Alternatieven voor de AirPods Pro

Bij CES komen natuurlijk ook ontzettend veel audio-accessoires voorbij. De concurrentie van de AirPods Pro heeft dan ook verschillende eigen oordoppen met ruisonderdrukking gepresenteerd op de beurs. Dat wil niet zeggen dat deze oordopjes altijd goedkoper zijn: prijzen verschillen van 200 tot 650 dollar. Op zoek naar oordoppen met actieve noise cancelling? We hebben vijf goede alternatieven voor de AirPods Pro voor je op een rijtje gezet.



Aankondiging nieuwe Apple-producten

Ondanks dat Apple geen nieuwe producten aankondigde tijdens de CES-beurs, liggen wel wat nieuwe lanceringen in het verschiet voor dit jaar. Zo zullen in ieder geval minstens vier nieuwe iPhones worden gepresenteerd, en verwachten we ook de Apple Watch Series 6.

Verder wordt verwacht dat het bedrijf uit Cupertino een opvolger uitbrengt van de AirPos Pro, en misschien zelfs een augmented reality-bril. Meer weten? In ons overzicht van nieuwe Apple-producten die dit jaar (waarschijnlijk) worden uitgebracht zetten we alle verwachtingen op een rijtje.

Lees het laatste nieuws over Apple