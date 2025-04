Werkt CarPlay niet meer in je auto? Dan ben je niet de enige

Heb jij iOS 18.4 op je iPhone geïnstalleerd, maar werkt CarPlay nu niet meer naar behoren? Dan ben je niet de enige, want er zijn problemen met het besturingssysteem.

Problemen met CarPlay

Begin deze week heeft Apple iOS 18.4 uitgebracht. Met de update kwamen nieuwe emoji naar je iPhone en heeft de Foto’s-app er een aantal verbeteringen bij. Ook is Apple Intelligence voor het eerst te gebruiken in Europa, want de Engelse, Duitse, Franse, Spaanse en Italiaanse variant is eindelijk beschikbaar. Nu blijkt dat Apple met de update niet alleen verbeteringen heeft doorgevoerd, want iOS 18.4 zorgt ervoor dat CarPlay bij sommige gebruikers niet meer werkt.

CarPlay heeft te maken met verschillende problemen, die zijn ontstaan na de release van iOS 18.4. Zo werken widgets in CarPlay niet meer na het installeren van de update. Het gaat hierbij vooral om de widget, die toont welke media er wordt afgespeeld in de auto. Daar zie je normaal gezien welk nummer je luistert, maar deze informatie verschijnt niet meer door de problemen in iOS 18.4 Dat is niet alles, want bij een aantal gebruikers werkt CarPlay zelfs helemaal niet meer.

CarPlay werkt niet meer

Verschillende gebruikers hebben sinds de release van iOS 18.4 verbindingsproblemen met CarPlay. In de meeste gevallen werkt CarPlay niet meer, omdat de iPhone niet verbindt met de auto. Volgens deze gebruikers verbreekt de iPhone continu de verbinding. De iPhone probeert vervolgens wel opnieuw te verbinden, maar dit lukt vaak niet. Het lijkt vooral om problemen bij een draadloze verbinding met CarPlay te gaan.

De nieuwste softwareversie zorgt dus voor grote problemen bij CarPlay. Gebruikers hebben al verschillende oplossingen geprobeerd, waarbij het opnieuw opstarten van de auto in sommige gevallen werkt. Het gaat in ieder geval om problemen bij auto’s van Honda, Mazda, Audi, Ford en Volkswagen. Bij deze merken werkt CarPlay niet helemaal naar behoren bij gebruikers, die iOS 18.4 hebben geïnstalleerd op hun iPhone.

Probleem ligt bij Apple

Volkswagen heeft de problemen met CarPlay inmiddels erkent. De klantenservice van het automerk heeft bevestigd dat CarPlay niet meer naar behoren werkt door iOS 18.4. Volgens Volkswagen ligt het probleem bij Apple, dus is het aan dat bedrijf om met een oplossing te komen. Die komt er hopelijk snel, al heeft Apple zelfs nog niet gereageerd op de problemen met CarPlay. Mogelijk werkt het bedrijf al aan een tussentijdse update, die naar verwachting binnenkort verschijnt.

Werkt CarPlay bij jou niet meer na het installeren van iOS 18.4? Dan kun je proberen om je iPhone opnieuw te verbinden met het besturingssysteem. Ga daarvoor op je iPhone naar ‘Instellingen > Algemeen > CarPlay’ en verwijder je auto. Verbind je iPhone vervolgens opnieuw, in sommige gevallen werkt CarPlay dan wél. Het is goed om te weten dat dit probleem zich vooral voordat bij auto’s met draadloze CarPlay. Bij CarPlay-dongles zijn er vooralsnog geen problemen gemeld. Bekijk hier de beste dongles, zodat je CarPlay zonder problemen draadloos kunt gebruiken in alle auto’s!