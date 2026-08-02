CarPlay krijgt belangrijke update: dit voordeel ga je dagelijks merken

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
2 augustus 2026, 13:10
2 min leestijd
CarPlay krijgt belangrijke update: dit voordeel ga je dagelijks merken

Er komt een belangrijke update voor CarPlay aan! Van deze verbetering in CarPlay ga je dagelijks een groot voordeel merken.

Lees verder na de advertentie.

Grote update voor CarPlay

Apple heeft grote veranderingen voor CarPlay aangekondigd! Met iOS 27 komen niet alleen nieuwe functies naar je iPhone, ook CarPlay wordt uitgebreid met meer features. Het gaat om een belangrijke update voor CarPlay, want de meestgebruikte functie van het besturingssysteem wordt verbeterd. In iOS 27 werken de locatievoorzieningen beter op je iPhone en dat voordeel ga je straks ook dagelijks merken in CarPlay.

Het gaat om verbeteringen onder de motorkap bij CarPlay. De software achter de locatievoorzieningen wordt sterk verbeterd in iOS 27, waardoor de GPS in CarPlay betrouwbaarder werkt. Vanaf iOS 27 tonen navigatiediensten je precieze locatie veel accurater. Zo klopt de blauwe stip in Apple Kaarten straks vrijwel altijd, ook als je slecht of geen mobiel bereik hebt. Dat is niet alles, want de detectie van de rijrichting werkt ook beter. Je ziet dus altijd of het voertuig in de juiste richting beweegt.

CarPlay siri ai

Slecht (of geen) bereik

De verbetering in CarPlay is vooral merkbaar bij slecht of zelfs helemaal geen mobiel bereik. Het bereik van je iPhone wordt regelmatig verstoord, bijvoorbeeld door tunnels, in parkeergarages, tussen hoge gebouwen en onder viaducten. De GPS van het toestel ontvangt dan onvoldoende informatie, waardoor de locatievoorzieningen in iOS 26 en eerder nog wel eens haperen. Dat is in iOS 27 opgelost en dat is een groot voordeel voor CarPlay.

Je iPhone haalt vanaf iOS 27 meer informatie uit andere sensoren om de precieze locatie te bepalen. Dat zijn sensoren zoals de versnellingsmeter, gyroscoop, het kompas, wifi en mobiele netwerken. Al deze gegevens worden gecombineerd om je locatie zo nauwkeurig mogelijk te tonen in navigatiediensten als Apple Kaarten. Dat voordeel merk je in CarPlay direct, want het besturingssysteem heeft veel minder moeite met het weergeven van je locatie in apps als Apple Kaarten en Google Maps.

Google Maps CarPlay

Meer voordelen voor CarPlay

De locatievoorzieningen van je iPhone werken nauwkeurig in iOS 27 en dat is een voordeel voor CarPlay. Eén van de belangrijkste functies van CarPlay is het tonen van de route naar je bestemming en dat gaat een stuk preciezer in iOS 27. Waar de blauwe stip in Apple Kaarten nu nog wel eens kan vasthangen of naar de verkeerde richting kan wijzen, zijn die problemen verholpen in de nieuwe softwareversie. Dat merk je vooral in dichtbevolkte gebieden, waar het GPS-signaal van je iPhone wordt verstoord.

Maak iPhoned jouw favoriete bron in Google

Zo zie je betrouwbaar Apple‑nieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten!

Voeg ons toe als voorkeursbron in Google

Niet alleen Apple Kaarten werkt in iOS 27 nauwkeuriger, de verbetering heeft gevolgen voor alle navigatiediensten op je iPhone. Zo tonen diensten als Google Maps en Waze je locatie eveneens preciezer. Gebruik jij CarPlay regelmatig om je bestemming te bereiken? Dan heb je dagelijks profijt van deze verbetering, want de locatievoorzieningen in CarPlay zijn voortaan veel betrouwbaarder. Wil je niks missen van de release van iOS 27? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Software Apple

Bekijk ook

iPhone 20 komt in 2027 en ziet er mogelijk zo uit (iPhone-nieuws #31)

iPhone 20 komt in 2027 en ziet er mogelijk zo uit (iPhone-nieuws #31)

30 juli 2026

De iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #31 2026)

De iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #31 2026)

9 juli 2026

Nieuwe HomePod mini lijkt bijna klaar: dit zijn de grootste verbeteringen

Nieuwe HomePod mini lijkt bijna klaar: dit zijn de grootste verbeteringen

31 juli 2026

Flitsmeister verrast: deze 3 betaalde functies kun je nu gratis gebruiken

Flitsmeister verrast: deze 3 betaalde functies kun je nu gratis gebruiken

30 juli 2026

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren