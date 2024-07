Deze partner van Volkswagen gaat geen CarPlay ondersteunen

De meeste automerken hebben er geen probleem mee om CarPlay in hun auto’s te bouwen, maar sommige weigeren het hardnekkig. Een partner van Volkswagen heeft nu laten weten dat het geen CarPlay gaat ondersteunen. Dit is er aan de hand.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen CarPlay in deze auto

Apple’s integratie met auto’s, CarPlay, is bijzonder populair onder automobilisten. Bij iPhoned hebben we al van mensen gehoord die hun aankoopbeslissing puur afhankelijk hebben gemaakt van de beschikbaarheid van CarPlay. Ondanks de populariteit zijn er sommige automerken eigenwijs en weigeren om CarPlay in hun auto’s te bouwen. Prominente voorbeelden zijn Tesla en GM. Beide bedrijven hebben aangeven dat ze de software van hun auto’s graag in eigen beheer houden. Nu volgt een strategische partner van Volkswagen, het Amerikaanse merk Rivian, in de voetstappen van Tesla en GM. Gaat dat ook gevolgen hebben voor de merken van het Volkswagen-concern, zoals Audi, Seat en Škoda?

Rivian neemt afstand van CarPlay

Naast Tesla geldt de Amerikaanse concurrent Rivian als bijzonder innovatief wat elektrische auto’s betreft – bijvoorbeeld met de R1T pick-up. Wie echter hoopte op CarPlay-integratie om zijn iPhone in het voertuig te gebruiken, komt bedrogen uit: het bedrijf heeft hier in de nabije toekomst geen plannen voor. Rivian baas RJ Scaringe heeft dit nu bevestigd in een podcast. Hij vertelde aan The Verge dat hier ‘redenen’ voor zijn en was er open en eerlijk over.

Er is één reden die, ironisch genoeg, zeer consistent is met Apple’s eigen ethos: we willen het ecosysteem controleren.

In andere woorden, Rivian ziet het besturingssysteem en de interface van het voertuig (ook) als een belangrijk verkoopargument en de mogelijkheid om later diensten te verkopen. Daarmee oriënteert het bedrijf zich op wat Tesla al doet. Tesla heeft ook vanaf het begin geweigerd om CarPlay te ondersteunen – om nog maar te zwijgen over CarPlay 2.0, dat de hele UI van het voertuig overneemt.

Wat vinden gebruikers?

Gebruikers zijn overigens meestal geïrriteerd over missende CarPlay. Zij zien de integratie van Apple’s iPhone in het voertuig vaak als de betere interface dan wat autofabrikanten bieden. Tesla en Rivian vertrouwen echter niet op een kant-en-klaar OS, maar investeren veel tijd en geld in hun systemen. Traditionele autofabrikanten proberen dit ook, maar hebben – zo lijkt het tenminste – minder succes. Ook Volkswagen is er druk mee bezig, en integreert nu bijvoorbeeld ChatGPT in het besturingssysteem van zijn auto’s.

Voor Rivian gaat het ook om de centrale plek in de auto, die merk niet wil opgeven. Het bedrijf wil problemen met bijvoorbeeld navigatie en laadpasfuncties zelf oplossen, ook al kan CarPlay dat in sommige gevallen nu nog beter. Rivian heeft hiervoor ook een eigen serviceprovider aangeschaft. Wel wil Rivian diensten van Apple integreren, bijvoorbeeld via een Apple Music-app die zelfs Dolby Atmos-audio aankan. In de tussentijd waren er zelfs geruchten dat Apple zou kunnen samenwerken met Rivian na het einde van zijn eigen autoproject. Het bedrijf heeft nu echter een andere partner, te weten Volkswagen.

Wat gaat Volkswagen met CarPlay doen?

Rivian en Volkswagen hebben onlangs een diepgaande samenwerking opgericht. Het Duitse automerk wil hiermee meer know-how voor maken van elektrische auto’s binnenhalen, Rivian profiteert van de extra resources van het vele malen grotere merk. Zou een Rivian Volkswagen ervan kunnen overtuigen om ook afstand te nemen van CarPlay? Het is zeker denkbaar!

Zoals gezegd is Volkswagen ook druk bezig met het besturingssysteem voor zijn eigen auto’s. Als het bedrijf ziet dat Rivian met zijn strategie succes viert, dan is het erg aannemelijk dat de toekomstige Golf, A3 en Fabia het ook wel zonder CarPlay moeten doen. Persoonlijk hopen we bij iPhoned dat het nooit zover komt, maar je weet maar nooit.