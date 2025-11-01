CarPlay verdwijnt in álle auto’s van dit automerk (iPhone-nieuws #44)

Een automerk heeft aangekondigd te stoppen met CarPlay in álle nieuwe wagens. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruik je CarPlay regelmatig in je auto? En vind je het belangrijk dat het besturingssysteem ook in je volgende wagen werkt? Let dan op, want dit automerk heeft aangekondigd te stoppen met CarPlay in álle wagens.

→ Welk automerk?

Er komt weer een update voor de iPhone aan! Apple bereidt de release van iOS 26.1 voor, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone komen. Dit is de verwachte releasedatum!

→ Zet deze datum in je agenda!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het mag duidelijk zijn dat je met zowel Apple Kaarten als Google Maps prima naar je bestemming komt. Toch zijn er best een aantal verschillen tussen beide navigatie-apps. We leggen ze naast elkaar om te bepalen welke van de twee de beste navigatiedienst is.

→ Dit is de winnaar!

Meta werkt momenteel aan een handige nieuwe functie voor alle chats van WhatsApp, waar veel gebruikers al jaren op wachten. Wat kun je van de nieuwe feature verwachten? En hoe werkt die? Wij leggen het uit!

→ Hoe werkt de functie?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgend jaar verschijnt de iPhone 18, maar volgens geruchten zorgt één onderdeel dat hij een stuk duurder gaat worden. Mogelijk stijgt de prijs van de volgende iPhone daardoor flink. Dit is er aan de hand.

→ iPhone wordt nog duurder



Apple kondigde in 2024 veel nieuwe functies aan voor de iPhone, waar gebruikers in de Europese Unie nog steeds op moeten wachten. Inmiddels is duidelijk dat de beste functie voor de iPhone ook dit jaar niet naar de EU komt.

→ Welke functie is uitgesteld?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je een abonnement op Netflix? Dan hebben we goed nieuws, want de streamingdienst heeft drie grote veranderingen aangekondigd. Deze nieuwe functies komen binnenkort naar Netflix!

→ Netflix wordt veel beter



Heb jij iOS 26 geïnstalleerd op je iPhone en maak je sindsdien meer typfouten? In dat geval ben je niet de enige, want Apple heeft een belangrijke functie van het toetsenbord op je iPhone verwijderd.

→ Zo krijg je die terug!

Meer iPhone-nieuws