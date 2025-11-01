2 jaar Ziggo Internet & TV nu met bol cadeaukaart t.w.v. €450

Stap nu over

CarPlay verdwijnt in álle auto’s van dit automerk (iPhone-nieuws #44)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
1 november 2025, 14:33
2 min leestijd
CarPlay verdwijnt in álle auto’s van dit automerk (iPhone-nieuws #44)

Een automerk heeft aangekondigd te stoppen met CarPlay in álle nieuwe wagens. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie.

Dit automerk stopt met CarPlay in álle auto’s (om deze reden)

apple carplay gm stopt

Gebruik je CarPlay regelmatig in je auto? En vind je het belangrijk dat het besturingssysteem ook in je volgende wagen werkt? Let dan op, want dit automerk heeft aangekondigd te stoppen met CarPlay in álle wagens.

Welk automerk?

Wanneer komt iOS 26.1 naar je iPhone? Dit is de verwachte releasedatum

ios 26.1

Er komt weer een update voor de iPhone aan! Apple bereidt de release van iOS 26.1 voor, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone komen. Dit is de verwachte releasedatum!

Zet deze datum in je agenda!

Apple Kaarten vs Google Maps: dit is écht de beste navigatiedienst

kaarten google maps

Het mag duidelijk zijn dat je met zowel Apple Kaarten als Google Maps prima naar je bestemming komt. Toch zijn er best een aantal verschillen tussen beide navigatie-apps. We leggen ze naast elkaar om te bepalen welke van de twee de beste navigatiedienst is.

Dit is de winnaar!

WhatsApp voegt handige functie toe aan álle chats: zo werkt die

whatsapp functie chats

Meta werkt momenteel aan een handige nieuwe functie voor alle chats van WhatsApp, waar veel gebruikers al jaren op wachten. Wat kun je van de nieuwe feature verwachten? En hoe werkt die? Wij leggen het uit!

Hoe werkt de functie?

iPhone 18 wordt véél duurder (en dat komt door dit onderdeel)

iPhone 17 Pro camerasysteem

Volgend jaar verschijnt de iPhone 18, maar volgens geruchten zorgt één onderdeel dat hij een stuk duurder gaat worden. Mogelijk stijgt de prijs van de volgende iPhone daardoor flink. Dit is er aan de hand.

iPhone wordt nog duurder

Helaas: beste functie van de iPhone komt ook in 2025 niet naar de EU

Apple-producten

Apple kondigde in 2024 veel nieuwe functies aan voor de iPhone, waar gebruikers in de Europese Unie nog steeds op moeten wachten. Inmiddels is duidelijk dat de beste functie voor de iPhone ook dit jaar niet naar de EU komt.

Welke functie is uitgesteld?

Netflix wordt binnenkort véél beter – dankzij deze 3 nieuwe functies

Netflix beter

Heb je een abonnement op Netflix? Dan hebben we goed nieuws, want de streamingdienst heeft drie grote veranderingen aangekondigd. Deze nieuwe functies komen binnenkort naar Netflix!

Netflix wordt veel beter

iOS 26 verwijdert handige functie van je toetsenbord: zo krijg je die terug

ios 26 toetsenbord

Heb jij iOS 26 geïnstalleerd op je iPhone en maak je sindsdien meer typfouten? In dat geval ben je niet de enige, want Apple heeft een belangrijke functie van het toetsenbord op je iPhone verwijderd. 

Zo krijg je die terug!

Meer iPhone-nieuws

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond Apple

Bekijk ook

Gaat de wekker van je iPhone niet af? Dan ben je niet de enige

Gaat de wekker van je iPhone niet af? Dan ben je niet de enige

Vandaag 11:57

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #44 2025)

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #44 2025)

Gisteren 16:28

November 2025 wordt belangrijk voor Apple: dit kun je verwachten

November 2025 wordt belangrijk voor Apple: dit kun je verwachten

Gisteren 11:14

Helaas: beste functie van de iPhone komt ook in 2025 níét naar de EU

Helaas: beste functie van de iPhone komt ook in 2025 níét naar de EU

30 oktober 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren