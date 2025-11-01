CarPlay verdwijnt in álle auto’s van dit automerk (iPhone-nieuws #44)

Een automerk heeft aangekondigd te stoppen met CarPlay in álle nieuwe wagens. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.
Lees verder na de advertentie.
Dit automerk stopt met CarPlay in álle auto’s (om deze reden)
Gebruik je CarPlay regelmatig in je auto? En vind je het belangrijk dat het besturingssysteem ook in je volgende wagen werkt? Let dan op, want dit automerk heeft aangekondigd te stoppen met CarPlay in álle wagens.
Wanneer komt iOS 26.1 naar je iPhone? Dit is de verwachte releasedatum
Er komt weer een update voor de iPhone aan! Apple bereidt de release van iOS 26.1 voor, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone komen. Dit is de verwachte releasedatum!
→ Zet deze datum in je agenda!
Apple Kaarten vs Google Maps: dit is écht de beste navigatiedienst
Het mag duidelijk zijn dat je met zowel Apple Kaarten als Google Maps prima naar je bestemming komt. Toch zijn er best een aantal verschillen tussen beide navigatie-apps. We leggen ze naast elkaar om te bepalen welke van de twee de beste navigatiedienst is.
WhatsApp voegt handige functie toe aan álle chats: zo werkt die
Meta werkt momenteel aan een handige nieuwe functie voor alle chats van WhatsApp, waar veel gebruikers al jaren op wachten. Wat kun je van de nieuwe feature verwachten? En hoe werkt die? Wij leggen het uit!
iPhone 18 wordt véél duurder (en dat komt door dit onderdeel)
Volgend jaar verschijnt de iPhone 18, maar volgens geruchten zorgt één onderdeel dat hij een stuk duurder gaat worden. Mogelijk stijgt de prijs van de volgende iPhone daardoor flink. Dit is er aan de hand.
Helaas: beste functie van de iPhone komt ook in 2025 niet naar de EU
Apple kondigde in 2024 veel nieuwe functies aan voor de iPhone, waar gebruikers in de Europese Unie nog steeds op moeten wachten. Inmiddels is duidelijk dat de beste functie voor de iPhone ook dit jaar niet naar de EU komt.
→ Welke functie is uitgesteld?
Netflix wordt binnenkort véél beter – dankzij deze 3 nieuwe functies
Heb je een abonnement op Netflix? Dan hebben we goed nieuws, want de streamingdienst heeft drie grote veranderingen aangekondigd. Deze nieuwe functies komen binnenkort naar Netflix!
iOS 26 verwijdert handige functie van je toetsenbord: zo krijg je die terug
Heb jij iOS 26 geïnstalleerd op je iPhone en maak je sindsdien meer typfouten? In dat geval ben je niet de enige, want Apple heeft een belangrijke functie van het toetsenbord op je iPhone verwijderd.
Meer iPhone-nieuws
- CarPlay verdwijnt in álle auto’s van dit automerk (iPhone-nieuws #44) (1 nov)
- Gaat de wekker van je iPhone niet af? Dan ben je niet de enige (1 nov)
- 4 iPhone-tips voor functies in iOS 26 die je tot nog toe hebt gemist (31 okt)
- Apple iPhone 18 Pro (31 okt)
- De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #44 2025) (31 okt)
- Wachten op de iPhone 18 is een heel slecht idee (om deze reden) (31 okt)
- Apple iPhone 18 (31 okt)
- November 2025 wordt belangrijk voor Apple: dit kun je verwachten (31 okt)
- Deze iPhones moet je in 2025 (absoluut) níét meer halen (31 okt)
- Helaas: beste functie van de iPhone komt ook in 2025 níét naar de EU (30 okt)