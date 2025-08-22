CarPlay is véél veiliger door deze verbetering (en zo krijg je ‘m)

Apple heeft een verbetering doorgevoerd, die CarPlay veel veiliger maakt. Om deze aanpassing gaat het!

CarPlay in iOS 26

Heb jij een auto met ondersteuning voor CarPlay? In dat geval krijg je er binnenkort veel nieuwe functies bij, want Apple brengt met iOS 26 grote veranderingen naar CarPlay. Het besturingssysteem krijgt een nieuwe interface, waarin Apple Liquid Glass introduceert. Hierdoor lijken veel elementen van glas en krijgen apps een nieuwe indeling. Deze nieuwe indeling zorgt er zelfs voor dat CarPlay veiliger wordt om te gebruiken.

Apple heeft vrijwel alle schermen in CarPlay een nieuw ontwerp of nieuwe indeling gegeven. Eén daarvan is het scherm dat verschijnt als je belt via CarPlay. Waar een telefoongesprek nu nog op het complete display wordt weergegeven, is dat vanaf iOS 26 niet meer het geval. In plaats daarvan krijg je een kleinere melding, die onderaan het beeld verschijnt. Op die manier verbetert Apple de veiligheid van CarPlay, zo ziet dat eruit:

Bellen via CarPlay in iOS 18 of eerder.

Bellen via CarPlay

Krijg je een telefoonoproep binnen, terwijl je iPhone verbonden is met CarPlay? Of begin je zelf een telefoongesprek? Dan kun je vanaf iOS 26 ook andere applicaties blijven gebruiken. Er verschijnt in de nieuwste softwareversie een transparante menubalk onderin het beeld, waarin het telefoongesprek wordt weergegeven. Dat is veel veiliger, want zo hoef je het gesprek niet handmatig weg te tikken in CarPlay.

De nieuwe indeling is vooral handig als je tijdens het telefoongesprek andere applicaties gebruikt. Met iOS 18 of eerder verdwijnen deze achter de telefoonoproep, maar met iOS 26 blijven ze in beeld. Zo kun je tijdens het bellen zonder problemen de navigatie blijven volgen, want de Kaarten-app wordt niet afgesloten door het telefoongesprek. Op die manier maakt iOS 26 CarPlay weer war veiliger.

Bellen in iOS 26.

Zo krijg je de verbetering

Met iOS 26 komen niet alleen grote veranderingen naar de iPhone, ook CarPlay wordt verbeterd. Bellen in CarPlay gaat veiliger vanaf iOS 26, maar dat is nog lang niet alles. Het besturingssysteem krijgt ondersteuning voor AirPlay, waardoor je voor het eerst video’s kunt afspelen via CarPlay. Dit kan alleen als de auto geparkeerd is, om te voorkomen dat de bestuurder afgeleid raakt tijdens het rijden.

Daarnaast komen met iOS 26 widgets naar CarPlay, waardoor je veel meer functies binnen handbereik hebt. Dat maakt CarPlay eveneens veiliger, want je hoeft straks niet meer te zoeken naar applicaties. In plaats daarvan krijg je via widgets eenvoudig toegang tot meer features. Om deze veranderingen in CarPlay te gebruiken moet je in september iOS 26 installeren. Is je iPhone bijgewerkt? Dan krijg je automatisch toegang tot alle nieuwe functies én het telefoonscherm in CarPlay. Lees hier wanneer iOS 26 te installeren is.