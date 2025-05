CarPlay Ultra is er eindelijk (en lost grootste probleem van CarPlay op)

In de eerste wagens is CarPlay Ultra beschikbaar, waarmee Apple het grootste probleem van CarPlay eindelijk oplost. Zo zit dat.

CarPlay Ultra

Gebruikers hebben lange tijd moeten wachten op de nieuwe generatie van CarPlay. Al in 2022 kondigde Apple de nieuwe versie van het besturingssysteem aan, destijds nog CarPlay 2.0 genoemd. Vervolgens was het lange tijd stil rondom CarPlay, want Apple stelde de release van CarPlay 2.0 regelmatig uit. Daar kwam in mei 2025 verandering in, toen Apple het compleet nieuwe CarPlay Ultra eindelijk presenteerde.

CarPlay Ultra geldt als de opvolger van de huidige generatie van CarPlay en is veel geavanceerder. De nieuwe versie van CarPlay neemt vrijwel alle schermen in de auto over. CarPlay is nu nog beperkt tot het display in het midden van de wagen, maar neemt straks ook bijvoorbeeld het scherm met de snelheidsmeter over. Dat heeft een groot voordeel, want Apple verhelpt het grootste probleem van CarPlay.

Betere integratie

Een grote verbetering bij CarPlay Ultra is de diepere integratie met de systemen van de auto. CarPlay is op dit moment nog niet in staat om bepaalde functies van de wagen te beheren, zoals de radio en de temperatuurregeling. Bij CarPlay Ultra is dit wél mogelijk, waarmee een groot probleem van CarPlay wordt verholpen. Je kunt dan eindelijk via Apple’s besturingssysteem de radio van het voertuig bedienen.

Wil je bij de huidige versie van CarPlay de radio in de auto regelen? In dat geval moet je terugschakelen naar het besturingssysteem van de wagen zelf. Een andere optie is om de fysieke knoppen van het voertuig te gebruiken. Met CarPlay Ultra is dat probleem opgelost, want Apple heeft een Radio-app geïntroduceerd. Met deze nieuwe applicatie hoef je niet meer te wisselen tussen het besturingssysteem van de wagen en CarPlay om te radio te beheren.

Release van CarPlay Ultra

Goed nieuws dus als je regelmatig naar de radio luistert tijdens het rijden, want je hoeft dan niet meer te wisselen tussen verschillende besturingssystemen in de auto. Andere verbeteringen van CarPlay Ultra zijn de introductie van widgets en applicaties als Vehicle (voertuig), Media en Climate (klimaat). In de nieuwe generatie van CarPlay zie je ook informatie als de bandenspanning en de brandstofmeter van de auto terug.

CarPlay Ultra is nu al beschikbaar in nieuwe wagens van Aston Martin in de Verenigde Staten en Canada. In Nederland en België moeten we nog iets langer wachten, volgens Apple wordt CarPlay Ultra later dit jaar wereldwijd uitgerold. Waarschijnlijk komt de nieuwe versie van CarPlay dan met een update naar meer auto’s. Ben je benieuwd of jouw wagen ondersteuning heeft voor CarPlay Ultra? Lees dan hier welke automerken met de nieuwe softwareversie werken!