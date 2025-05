Apple kondigt CarPlay Ultra aan: vervanger van CarPlay 2.0

Apple heeft CarPlay Ultra aangekondigd! Het nieuwe besturingssysteem is de opvolger van CarPlay en de vervanger van CarPlay 2.0. Dit moet je weten.

CarPlay Ultra

CarPlay Ultra is aangekondigd door Apple! De nieuwe generatie van het besturingssysteem geldt als de opvolger van CarPlay en neemt veel meer functies van de auto over. Eerder werd dit nog CarPlay 2.0 genoemd, maar Apple heeft de naam nu definitief aangepast naar CarPlay Ultra. De nieuwe versie van CarPlay wordt veel beter geïntegreerd in de auto, waardoor je meer functies van de wagen kunt bedienen.

Met CarPlay Ultra is het mogelijk om onderdelen als de radio of temperatuurregeling van de auto te beheren via het besturingssysteem. Dat is met de huidige versie van CarPlay nog niet mogelijk, waardoor je de fysieke knoppen van de wagen moet gebruiken. Daar komt met de nieuwe uitvoering van CarPlay verandering in, want je krijgt dan toegang tot vrijwel alle systemen van de auto. Om CarPlay Ultra te gebruiken heb je een iPhone 12 of nieuwer nodig, die minimaal draait op iOS 18.5.

Veel nieuwe functies

Met CarPlay Ultra voert Apple grote veranderingen door in de software. Je ziet de snelheid, het brandstofniveau en de airco van de auto terug in de nieuwe generatie van het besturingssysteem. Waar de software nu nog beperkt is tot één scherm van de auto, kan de nieuwe uitvoering van CarPlay vrijwel alle displays van de wagen overnemen. Dat geldt dus ook voor het scherm achter het stuur met de snelheidsmeters.

De interface van CarPlay Ultra verschilt per automerk. Apple biedt fabrikanten de mogelijkheid om een eigen ontwerp te gebruiken, zodat deze past bij het interieur van de auto. Groot voordeel is dat je zelf bepaalt welke informatie je ziet op ieder scherm. Zo kun je Apple Kaarten tonen tussen de snelheidsmeters van de wagen, zodat je niet meer hoeft weg te kijken naar het grotere scherm in het voertuig. Als gebruikers krijg je veel meer vrijheid bij het inrichten van CarPlay.

Deze automerken bieden ondersteuning

Na jaren wachten heeft Apple eindelijk de opvolger van CarPlay aangekondigd. De eerste wagens met CarPlay Ultra zijn nu al beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Daar krijgen nieuwe wagens van Aston Martin de volgende generatie van het besturingssysteem. De komende weken wordt een update uitgerold voor bestaande auto’s van Aston Martin, zodat die ook worden uitgebreid met de nieuwe versie van CarPlay.

In Nederland en België moeten we nog even wachten op CarPlay Ultra, volgens Apple wordt de update wereldwijd binnen twaalf maanden uitgerold. Automerken als Hyundai, Kia en Genesis hebben al aangegeven de nieuwe generatie van CarPlay te ondersteunen. Het is nog onduidelijk naar welke auto’s de update nog meer komt. Daarover horen we op de WWDC 2025 mogelijk meer. Benieuwd wanneer de WWDC plaatsvindt? Lees hier alle verwachtingen voor het eerste Apple-event van 2025!