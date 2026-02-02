Eindelijk: CarPlay Ultra komt in 2026 naar dit populaire automerk

Goed nieuws als je aan het wachten bent op CarPlay Ultra, want de nieuwe software komt in 2026 naar een populair automerk. Deze auto kan straks updaten!

CarPlay Ultra

CarPlay Ultra komt in 2026 beschikbaar in meer wagens! Apple heeft de nieuwe generatie van CarPlay al in 2022 aangekondigd als onderdeel van iOS 16. Vier jaar later is CarPlay Ultra in slechts een klein aantal auto’s beschikbaar. Dat zijn geen auto’s voor het grote publiek, want het gaat om wagens van automerken als Aston Martin. Je moet nu dus een behoorlijk bedrag neerleggen voor een auto met ondersteuning voor CarPlay Ultra.

Daar komt in 2026 verandering in, want CarPlay Ultra komt eindelijk naar een populair én betaalbaar automerk. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman komt Hyundai Motor Group dit jaar met een auto die werkt met CarPlay Ultra. Dit is het moederbedrijf achter verschillende populaire automerken, waaronder Kia en Hyundai. Laatstgenoemde brengt volgens Gurman later dit jaar de eerste auto met CarPlay Ultra uit.

Hyundai komt met nieuwe wagen

Apple-kenner Mark Gurman verwacht dat Hyundai in de tweede helft van 2026 een nieuwe auto met ondersteuning voor CarPlay Ultra uitbrengt. Dit sluit aan bij eerdere geruchten, want Top Gear deelde eerder al een bericht over CarPlay Ultra in de Hyundai Ioniq 3EV. Dit is de nieuwe wagen van het automerk, die naar verwachting in april wordt aangekondigd. Later dit jaar wordt de Hyundai Ioniq 3EV op de markt gebracht.

De verwachtingen van Gurman sluiten dus aan bij het eerdere bericht van Top Gear. De kans is daarom groot dat Hyundai in 2026 komt met een wagen die ondersteuning biedt voor CarPlay Ultra. Gurman spreekt van minimaal één auto, waardoor er mogelijk meerdere nieuwe modellen verschijnen die werken met CarPlay Ultra. De Hyundai Ioniq 3EV is daarvan vermoedelijk de eerste en maakt zijn officiële debuut in april. Het is nog onduidelijk of eerdere auto’s van Hyundai ook de update naar CarPlay Ultra krijgen.

Meer over CarPlay Ultra

CarPlay Ultra komt in 2026 eindelijk naar meer betaalbare auto’s. Dat is goed nieuws, want de nieuwe generatie van CarPlay is uitgebreid met veel handige functies. Het besturingssysteem is beter geïntegreerd in de wagen, zodat je bijvoorbeeld ook toegang krijgt tot de temperatuurregeling en radio van de auto. Deze onderdelen zijn nu nog niet te bedienen via CarPlay, maar dat is bij CarPlay Ultra wél het geval.

Je hebt straks geen fysieke knoppen meer nodig om de radio, airco of stoelverwarming van je auto te bedienen, omdat je dit eenvoudig via CarPlay Ultra regelt. Bij de Hyundai Ioniq 3EV is dit in de tweede helft van 2026 het geval volgens zowel Top Gear als Mark Gurman. In april weten we dat zeker, die maand presenteert Hyundai de nieuwe auto. Wil je niks missen van CarPlay Ultra? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!