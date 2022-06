Apple CarPlay voor Tesla: browser heeft ondersteuning voor alle modellen

Een ontwikkelaar heeft een nieuwe (onofficiële) versie van Apple CarPlay in een Tesla uitgebracht. Met deze software-update ondersteunen meer modellen van Tesla de CarPlay browser. Wil je het zelf eens proberen? Wij vertellen je meer!

Gapiński: ‘CarPlay kan wél in een Tesla’

De Poolse ontwikkelaar Michał Gapiński heeft het helemaal gehad met de interface en het besturingssysteem in de auto’s van Tesla. Een aantal maanden geleden bouwde hij met een paar Raspberry Pi’s (een soort minicomputers) en wat internet-apparatuur Apple CarPlay in een Tesla.

Dit deed hij via Android Auto, vandaar de naam The Tesla Android Project. Met een app op Android lanceerde hij Apple CarPlay in de welbekende elektrische auto. Nu heeft Gapiński een nieuwe versie online gezet.

Nu ook CarPlay browser in een Tesla

Standaard ondersteunen de auto’s van Tesla Apple’s CarPlay niet. De Poolse ontwikkelaar bracht daar verandering in. Hij heeft met versie 2022.25.1 een heleboel nieuwe functies aan CarPlay in de browser van Tesla toegevoegd.

The Tesla Android Project ondersteunt nu alle auto’s die Tesla verkoopt. Met deze update moet het voor beginnende techneuten eenvoudiger worden om de software te downloaden en CarPlay in een Tesla te activeren.

Naast het gemakkelijk installeren en de ondersteuning van alle Tesla-modellen zijn er ook een aantal nieuwe toffe functies en bugfixes beschikbaar:

60Hz ververssnelheid van het display. Het beeld beweegt nu een stuk vloeiender;

Het beeld beweegt nu een stuk vloeiender; Apple Music start weer op in liggende modus . Voorheen zat deze oriëntatie er nog niet in;

. Voorheen zat deze oriëntatie er nog niet in; De software gedraagt zich normaal als het wordt geladen wanneer je aan het rijden bent. Voorheen kon CarPlay in Tesla nog wel eens vreemde fouten opleveren;

Voorheen kon CarPlay in Tesla nog wel eens vreemde fouten opleveren; Soepeler met audio. CarPlay voor de Tesla browser heeft verbeteringen voor het geluid.

Wat is CarPlay en waarom zou je deze moeite doen?

Waarom zou je al die moeite doen om het besturingssysteem van je Telsa aan te passen? Nou, de grote aantrekkingskracht van CarPlay is de naadloze ervaring met iOS van je iPhone tot in de auto. Steeds meer auto’s ondersteunen draadloze CarPlay. Je hoeft dus niet meer te verbinden met Bluetooth of een kabel in je iPhone te pluggen.

Hoewel deze fan-versie van CarPlay in de Tesla browser indrukwekkend is, zijn er nog veel verbeterpunten. Het is bij lange na nog niet zo betrouwbaar als Tesla zelf dit besturingssysteem van Apple ondersteunt. De software van Gapiński is wel een stap i de goede richting voor Tesla’s

iOS 16: CarPlay kreeg een prominent plekje op WWDC

Heb je geen zin in gepriegel met allerlei codes en apperatuur? Wacht dan nog even! Tijdens de keynote van WWDC 2022 werden we verrast door de vernieuwde versie van CarPlay.

Apple vertelde tijdens de WWDC dat CarPlay universeler wordt voor nieuwe elektrische auto’s. Het besturingssysteem van Apple gaat op meer verschillende formaten schermen werken. Gaat Apple dan de concurrentie aan met Tesla? Wij zien in ieder geval genoeg redenen om dit wel te doen.

