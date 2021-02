Heb je Apple CarPlay, dan is Siri een essentieel onderdeel van je gebruikservaring. Dit is waarom je met CarPlay Siri moet omarmen.

Lees verder na de advertentie.

Waarom je met CarPlay Siri moet omarmen

Via Apple CarPlay heb je iOS-apps die je in de auto kunt gebruiken zo in handbereik. Apps om te navigeren, audio te luisteren en zelfs om berichten te versturen. Deze CarPlay-versies hebben simpele interfaces zodat je zo min mogelijk wordt afgeleid tijdens het autorijden. Een essentieel onderdeel dat nog wel eens wordt vergeten is Siri.

Siri is sinds 2011 onderdeel van de iPhone en wordt dus bijna tien jaar oud. Pas in 2015 sprak Siri ook eindelijk Nederlands. Inmiddels is de spraakassistent van Apple een vast onderdeel van onze iPhone, Apple Watch, iPad en Mac geworden. De nieuwste toevoeging is de slimme speaker met Siri in de vorm van de HomePod.

Siri is altijd al een beetje het langzame zusje geweest vergeleken met de andere spraakassistenten. De kans is daarom ook groot dat je de spraakassistent links laat liggen. Je hebt wellicht wel eens wat geprobeerd, maar Siri hoorde of begreep je niet goed. Dan is het handmatig zoeken of een knop indrukken toch een stuk sneller. Heb je CarPlay? Dan moet je Siri echt een nieuwe kans geven.

Minder focus

Siri werkt bij CarPlay vergelijkbaar met de andere apparaten. Je kunt opdrachten geven die je normaal doet via enkele handelingen op het scherm. In het geval van je iPhone of een ander Apple-apparaat heeft dat alles te maken met gemak. Het is gewoonweg makkelijker om Siri het licht uit te laten doen, dan naar de HomeKit-app te gaan en daar de lichten te vinden en die uit te schakelen.

In het geval van CarPlay is Siri niet zomaar gemak, maar een essentieel onderdeel. Extra handelingen zijn in de auto levensgevaarlijk. Als je op de weg rijdt moet al je focus op de weg en het verkeer liggen. Als je dan gaat pielen in de menu’s van CarPlay en de verschillende apps, dan heb je veel minder focus.

Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat het gebruik van een touchscreen in de auto de gebruiker afleidt van hun primaire taak: autorijden. Mazda heeft er zelfs voor gekozen om touchscreens compleet uit zijn auto’s te verwijderen door deze onveiligheid.

Hey, Siri

Veel auto’s hebben tegenwoordig een spraakassistentknop in het stuur zitten. Een goede zaak, want dat zorgt er er hopelijk voor dat meer mensen daadwerkelijk de spraakassistent van hun keuze gaan gebruiken. Voor Android-gebruikers is dat de Google Assistent en voor iOS-gebruikers Siri. Maar als je geen knop hebt, werkt een simpele ‘Hey, Siri’ natuurlijk ook gewoon.

Siri kan je vervolgens met van alles helpen. Je kunt Siri vragen om in je navigatie-app van keuze te navigeren naar je bestemming, of je vraagt Siri of er een muziekje aan kan. Siri leest je berichtjes voor en je dicteert reacties erop. Allemaal zonder dat je het scherm hoeft aan te raken of er zelfs naar hoeft te kijken.

Is Siri perfect? Absoluut niet. Ook in de auto is bijvoorbeeld een specifiek nummer of album in Spotify zoeken een drama. Maar het is absoluut de meest veilige optie en daarom raden we iedereen met CarPlay aan om Siri te gebruiken.

Meer over CarPlay

Een hele maand kijken we op iPhoned naar CarPlay en de mogelijkheden van deze auto-software. Lees bijvoorbeeld de 5 voordelen van CarPlay versus je iPhone in een houder en hieronder de andere meest recente artikelen in het maandthema.