CarPlay krijgt er 3 nieuwe apps bij (met deze handige functies)

Goed nieuws als je regelmatig CarPlay gebruikt, want er komen drie nieuwe apps naar het besturingsysteem. Om deze applicaties gaat het!

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe apps CarPlay

Heb jij een auto met ondersteuning voor CarPlay? In dat geval hebben we goed nieuws, want CarPlay krijgt er binnenkort drie nieuwe apps bij. Deze applicaties zijn vooral voor de sportliefhebbers interessant, want het zijn de apps van drie NFL-teams. De National Football League (NFL) is de grootste footballcompetitie in de Verenigde Staten, die in augustus van start gaat. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen brengen drie teams hun applicatie naar CarPlay.

Ben jij een trouwe fan van de Buffalo Bills, Chicago Bears of de New Orleans Saints? Dan krijgt de applicatie van je favoriete team binnenkort ondersteuning voor CarPlay. Deze drie apps worden geproduceerd door YinzCam, een bedrijf dat voor nog veel meer sportteams applicaties ontwikkelt. De applicatie van de Buffalo Bills is al beschikbaar in CarPlay, de apps van de Chicago Bears en de New Orleans Saints volgen deze week nog.

CarPlay biedt deze functies

Voor de liefhebbers van de NFL-competitie zijn er drie nieuwe apps beschikbaar in CarPlay. In de nieuwe applicaties voor het besturingssysteem kunnen gebruikers luisteren naar live audio van hun favoriete teams. Daarnaast zijn radio-uitzendingen beschikbaar, waarin het commentaar van wedstrijden te horen is. Op deze manier kun je op een veilige manier via CarPlay alsnog belangrijke NFL-wedstrijden volgen.

Apple introduceerde met iOS 18.4 al een handige feature voor CarPlay. Applicaties die live commentaar voor sportwedstrijden aanbieden, kunnen sinds iOS 18.4 de actuele score weergeven op het scherm van CarPlay. Op dit scorebord zie je de wedstrijdstand, klok en teamlogo’s om het volgen van sportwedstrijden gemakkelijker te maken. De nieuwe apps van de NFL-teams ondersteunen dezelfde functies in CarPlay, zodat de score live wordt getoond op het scherm in de auto.

Meer over CarPlay

Het is de verwachting dat CarPlay later dit jaar wordt uitgebreid met nog meer apps van NFL-teams. YinzCam ontwikkelt de officiële applicaties van in totaal 25 NFL-teams. Dat is lang niet alles, want het bedrijf maakt ook de apps van onder andere 17 NBA-teams. Voor sportliefhebbers wordt CarPlay dit jaar veel interessanter, want het wordt veel gemakkelijker om sportwedstrijden te volgen via het scherm in de auto.

Het bekijken van wedstrijden is overigens niet mogelijk in CarPlay, zodat de bestuurder niet te veel wordt afgeleid. De kans is groot dat in de toekomst meer sportteams apps naar CarPlay brengen, zodat je straks ook de standen van bijvoorbeeld belangrijke voetbalwedstrijden kunt volgen via het besturingssysteem. Wil je geen enkele aankondiging over CarPlay of Apple in het algemeen missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!