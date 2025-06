CarPlay krijgt een nieuw ontwerp en ook een handige verbetering

CarPlay Ultra krijgt de laatste tijd de meeste aandacht, maar de reguliere versie krijgt een nieuw ontwerp en ook een handige verbetering.

CarPlay krijgt een nieuw ontwerp

Apple presenteert iOS 26 op 9 juni tijdens de WWDC 2025. Deze software-update verbetert de CarPlay-ervaring in elk geval op de volgende twee manieren.

1. Een nieuw ontwerp

Het is zeer waarschijnlijk dat een aantal ontwerpwijzigingen van iOS 26 ook van toepassing zijn op de CarPlay-interface. Eigenlijk is het ook gewoon logisch. iOS 26 krijgt naar verwachting een slanker, glasachtig ontwerp. Daarbij is er extra transparantie voor app-pictogrammen, menu’s, knoppen en andere elementen. Naast een nieuw ontwerp voegt Apple een optie voor grotere tekst toe aan CarPlay.

2. Geluidsherkenning voor huilende baby’s

CarPlay kreeg vorig jaar met de komst van iOS 18 ondersteuning voor geluidsherkenning. Deze toegankelijkheidsfunctie waarschuwt bestuurders of passagiers die doof of slechthorend zijn voor claxons en sirenes buiten het voertuig, zoals van een politieauto, ambulance of brandweerwagen.

Vorige maand gaf Apple een voorproefje van de nieuwe toegankelijkheidsfuncties die in iOS 26 worden geïntroduceerd, waaronder een uitbreiding van deze geluidsherkenning voor CarPlay. Dankzij die update geeft de functie een melding als er een huilende baby in de auto wordt gehoord. Een handige verbetering voor ouders met kleine kinderen.

Er worden waarschijnlijk nog wel meer wijzigingen in CarPlay doorgevoerd, maar dit zijn de wijzigingen die we op dit moment weten. Wat de overige vernieuwingen zijn, is nog even afwachten.

Nieuwe ontwerp CarPlay komt in september

De eerste bètaversie van iOS 26 zal kort na de keynote op maandagavond 9 juni aan ontwikkelaars worden verstrekt. De update zal uiteindelijk waarschijnlijk in september voor het grote publiek worden uitgebracht. Dat betekent dat je ook pas in september de nieuwe versie van CarPlay kunt verwachten.

Wil je niets missen van de WWDC en alle verbeteringen die Apple doorvoert, houd iPhoned dan in de gaten en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!