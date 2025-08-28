CarPlay krijgt binnenkort een nieuw design (en dat heeft één groot nadeel)

Apple brengt binnenkort een nieuw design naar CarPlay, maar dat heeft één groot nadeel. Zo ziet het nieuwe ontwerp eruit!

CarPlay krijgt nieuw design

Er komt een grote update voor CarPlay aan! Met iOS 26 brengt Apple niet alleen nieuwe functies naar de iPhone, ook CarPlay krijgt een reeks verbeteringen. Eén van de belangrijkste veranderingen is het nieuwe design van CarPlay. Bij dit ontwerp zien we veel elementen van Liquid Glass terug, dat Apple introduceert in iOS 26. Door Liquid Glass lijken veel elementen van glas en zijn kaders transparant.

In iOS 26 is het voor het eerst mogelijk om de symbolen van alle applicaties in CarPlay aan te passen. Je kunt kiezen voor de normale weergave, maar krijgt ook de optie om voor het heldere ontwerp met Liquid Glass te kiezen. Met laatstgenoemde worden alle applicaties doorzichtig, net als de menubalk aan de linkerzijde. Hetzelfde geldt voor widgets, ook die worden doorzichtig. Dat ziet er als volgt uit:

Eén groot nadeel

Apple past het design van CarPlay voor het eerst in jaren aan, maar dat heeft helaas wel één groot nadeel. De nieuwe heldere symbolen van alle applicaties zijn veel moeilijker af te lezen op het scherm. Zeker bij veel licht moet je goed kijken of je wel de juiste app aantikt in CarPlay. Bovendien zijn de applicaties moeilijker te onderscheiden, omdat ze allemaal dezelfde grijzen kleur hebben. De meeste gebruikers herkennen apps juist aan de gekleurde symbolen.

Wil je voorkomen dat CarPlay slecht leesbaar wordt door het transparante design? In dat geval kun je ook kiezen voor de weergave die lijkt op het ontwerp van iOS 18 en eerder. Apple heeft dit design eveneens aangepast, want de symbolen van vrijwel alle applicaties zijn opnieuw ontworpen. Voordeel van deze gekleurde icoontjes is dat ze duidelijk en goed leesbaar zijn, dat zeker tijdens het rijden van groot belang is. Zo ziet de gekleurde weergave van CarPlay eruit vanaf iOS 26:

CarPlay ontwerp aanpassen

Liquid Glass is overigens niet de enige aanpassing in het design van CarPlay. Het besturingssysteem krijgt met iOS 26 voor het eerst ondersteuning voor widgets. Deze kun je toevoegen aan het beginscherm van CarPlay, zodat je meer informatie in één oogopslag ziet. De widgets beschikken eveneens over een transparante weergave, maar je kunt ook voor het standaard ontwerp kiezen.

Het nieuwe design komt met iOS 26 naar CarPlay. Je kunt de symbolen van alle apps aanpassen in CarPlay onder ‘Instellingen > Aangepaste symbolen’. Kies daar welke weergave je het prettigst vindt, onder ‘Helder’ zie je het nieuwe ontwerp met Liquid Glass. Lang hoeven we niet meer te wachten op het nieuwe ontwerp van CarPlay, want iOS 26 verschijnt al binnenkort. Bekijk hier wanneer het nieuwe design naar CarPlay komt!