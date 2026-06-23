Jammer: deze belangrijke CarPlay-feature ontbreekt in iOS 27

CarPlay wordt binnenkort veel beter, maar we moeten het helaas zonder de belangrijkste feature van iOS 27 doen. Deze functie ontbreekt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CarPlay in iOS 27

Er komen grote veranderingen naar CarPlay! Apple heeft iOS 27 aangekondigd en die softwareversie brengt nieuwe functies naar je iPhone én CarPlay. Laatstgenoemde krijgt er nieuwe achtergronden bij en kan met iOS 27 voor het eerst video’s afspelen. Dat zijn niet de belangrijkste verbeteringen, want de introductie van Siri AI is de grootste upgrade voor CarPlay in iOS 27. Helaas geldt dat niet voor voor alle gebruikers.

Apple heeft aangekondigd dat Siri in iOS 27 wordt omgedoopt naar Siri AI. Dat is natuurlijk niet zonder reden, want de stemassistent wordt veel slimmer. Met behulp van Apple Intelligence werkt Siri veel natuurlijker en heeft de spraakassistent antwoord op al je vragen. Siri AI wordt op die manier een volwaardige chatbot in iOS 27, zodat je veel eenvoudiger spraakopdrachten kunt invoeren bij CarPlay. In Europa is dat voorlopig niet het geval, want Apple heeft de introductie van Siri AI hier uitgesteld.

Siri AI

Siri AI is de belangrijkste verandering in iOS 27 en brengt een grote verandering naar CarPlay. Je kunt veel applicaties alleen met spraakopdrachten bedienen, dat veel beter gaat met de nieuwe versie van Siri. Voor gebruikers in Europa geldt dat niet, Apple heeft besloten Siri AI uit te stellen door de strenge regelgeving van de Europese Commissie. Die stelt dat Apple bepaalde systemen moet openstellen voor concurrenten, zo moeten andere spraakassistenten dezelfde functies kunnen gebruiken als Siri.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In een uitgebreide verklaring heeft Apple aangegeven dat het niet mogelijk is om deze functies open te stellen voor derde partijen. Dat heeft volgens Apple te maken met de privacy van gebruikers, maar daar gaat de Europese Commissie niet in mee. Apple heeft daarom besloten om Siri AI uit te stellen in de Europese Unie, waardoor we de belangrijkste verbetering voor CarPlay in iOS 27 voorlopig moeten missen.

Meer over CarPlay

Siri AI zorgt ervoor dat je CarPlay veel gemakkelijker kunt bedienen en dat spraakopdrachten beter werken. Het is nog niet bekend wanneer Siri AI in Nederland en België te gebruiken is in iOS 27. De iPad en Apple Watch moeten het ook zonder de verbeterde stemassistent doen, de Mac wordt wél uitgebreid met Siri AI. Gebruikers met een Mac kunnen later dit jaar aan de slag met de Engelse versie van Siri AI, de Nederlandse uitvoering is nog niet beschikbaar.

Met Siri AI ontbreekt de belangrijkste functie voor CarPlay, maar iOS 27 brengt meer verbeteringen naar CarPlay. Zo werkt de navigatie straks nauwkeuriger, kun je audio eenvoudiger door- en terugspoelen en kun je video’s afspelen. Dat zijn grote veranderingen, die in september wél direct naar CarPlay komen. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe functies en de release van iOS 27? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele Apple-update mist!