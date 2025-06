CarPlay krijgt met iOS 26 drie nieuwe functies: dit zijn ze

Met iOS 26 komen er niet alleen nieuwe functies naar de iPhone, ook CarPlay wordt uitgebreid met meer features. Dit zijn ze!

CarPlay in iOS 26

Apple presenteert iOS 26 binnenkort! Het gaat om een grote update, want Apple werkt aan een nieuwe interface voor het besturingssysteem. Met iOS 26 komen niet alleen grote veranderingen naar de iPhone, ook CarPlay krijgt er functies bij. Het is de verwachting dat CarPlay een nieuw ontwerp krijgt, net als iOS 26. Daarnaast brengt Apple een aantal handige verbeteringen naar het besturingssysteem. Dit zijn ze!

1. Nieuwe interface

Het is al langer duidelijk dat Apple aan een nieuw design voor iOS 26 werkt. Dit vernieuwde ontwerp zien we terug bij alle andere besturingssystemen van het bedrijf. Dat betekent dat iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26 én CarPlay eveneens een compleet nieuw ontwerp krijgen. CarPlay neemt daarbij veel elementen van visionOS over, dat is het besturingssysteem voor de Apple Vision Pro.

In visionOS werkt Apple veel meer met transparante kaders en glazen elementen, die we ook terug zullen in iOS 26 en CarPlay. Met het nieuwe design creëert Apple meer eenheid tussen alle softwareversies, waarmee het bedienen van de software gemakkelijker moet worden voor gebruikers. Ben je benieuwd naar het ontwerp van iOS 26? Bekijk dan hier de eerste preview van de update!

2. Grotere tekst

CarPlay wordt vanaf iOS 26 toegankelijker, want het is na het installeren van de update mogelijk om de tekstgrootte aan te passen. Je kunt de tekst dan vergroten, om de leesbaarheid van CarPlay te verbeteren. Dit is een groot voordeel, zeker als je tijdens het rijden even snel op het scherm van CarPlay moet kijken. De grotere tekst zorgt ervoor dat je CarPlay sneller en gemakkelijker kunt lezen.

3. Geluidsherkenning

Met iOS 26 breidt Apple de geluidsherkenning van CarPlay uit. Het besturingssysteem beschikt nu al over geluidsherkenning, waarmee sirenes en andere geluiden worden geregistreerd. Na het herkennen van deze geluiden geeft CarPlay een melding, waarin het omgevingsgeluid wordt beschreven. Daar komt met iOS 26 een nieuw geluid bij, want de software kan dan ook huilende baby’s in de wagen herkennen.

Wordt een huilende baby in de auto geregistreerd? Dan zie je vanaf iOS 26 een melding in CarPlay. Het wordt doorgaans aangeraden om kinderen achterin de auto te plaatsen. De bestuurder van de auto heeft daar niet het beste zicht, waardoor de nieuwe functie een handige uitbreiding is van CarPlay.

Release van iOS 26

We hoeven niet lang meer te wachten op iOS 26, want Apple onthult de update op maandag 9 juni 2025 om 19.00 uur Nederlandse tijd. Die avond weten we welke features met iOS 26 naar CarPlay komen. Apple brengt de definitieve versie van iOS 26 pas in september uit, als de iPhone 17-serie verschijnt. Die maand kun je aan de slag met de nieuwe features van CarPlay.

Ondertussen werkt Apple ook aan de release van CarPlay Ultra, de nieuwe generatie van het besturingssysteem. CarPlay Ultra is al beschikbaar in de eerste wagens in de Verenigde Staten en Canada. Later dit jaar wordt de update wereldwijd uitgebracht, maar niet alle automerken ondersteunen CarPlay Ultra. Bekijk hier welke auto’s wél werken met de nieuwe generatie van CarPlay. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!