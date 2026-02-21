CarPlay krijgt in iOS 26.4 een belangrijke nieuwe functie (met dit voordeel)

Met iOS 26.4 komen niet alleen verbeteringen naar je iPhone, ook CarPlay krijgt er een belangrijke functie bij. Dat is nu bevestigd door Apple.

CarPlay in iOS 26.4

CarPlay wordt binnenkort uitgebreid met een belangrijke nieuwe functie! Apple werkt aan iOS 26.4, de volgende softwareversie voor de iPhone. Met iOS 26.4 komen veel nieuwe functies naar de iPhone, maar dat is niet alles. CarPlay wordt ook uitgebreid met een feature in de volgende software-update. Met iOS 26.4 krijgt CarPlay ondersteuning voor een reeks stembediende applicaties die werken met kunstmatige intelligentie.

Met deze verbetering kunnen populaire applicaties als ChatGPT, Google Gemini en Claude eindelijk naar CarPlay komen. Dat is opvallend, want Apple staat niet snel nieuwe categorieën applicaties toe bij CarPlay. Het bedrijf bepaalt welke apps je kunt toevoegen aan CarPlay, om zo de veiligheid van weggebruikers te beschermen. Met iOS 26.4 krijgen gebruikers daar meer opties bij, nu Apple heeft bevestigt dat spraakgestuurde AI-apps naar CarPlay komen.

Alléén stembediende chatbots

Het was al duidelijk dat stembediende chatbots met iOS 26.4 naar CarPlay zouden komen. Apple heeft de nieuwe categorie van apps nu ook zelf opgenomen in de gids voor ontwikkelaars. Goed nieuws dus als je regelmatig vragen of opdrachten invoert bij bijvoorbeeld ChatGPT, want dit kan straks ook in CarPlay. Daar verbindt Apple wel een duidelijk voorwaarde aan: de chatbots mogen alleen werken met spraakopdrachten.

De spraakgestuurde applicaties die werken met kunstmatige intelligentie mogen verder niet te afleidend zijn voor de bestuurder van de auto. Zo staat Apple geen afbeeldingen of uitgebreide tekst op het scherm toe. In plaats daarvan krijgen ontwikkelaars van chatbots de ruimte om vijf knoppen toe te voegen aan het CarPlay-scherm in iOS 26.4. Ze bepalen zelf welke functies aan die buttons worden gekoppeld, dat zijn features als het herhalen van een antwoord en het inspreken van een opdracht. Zo ziet dat eruit:

Meer over CarPlay

Met iOS 26.4 krijgt CarPlay ondersteuning voor populaire applicaties als ChatGPT en Google Gemini. Dat betekent niet dat deze apps meteen beschikbaar zijn, want OpenAI en Google moeten eerst een speciale softwareversie voor CarPlay ontwikkelen. Het is nog niet bekend of de bedrijven dat van plan zijn, al lijkt dat wel aannemelijk. Je bent dan niet meer afhankelijk van Siri, maar kunt ook andere spraakassistenten raadplegen.

Deze gelden overigens niet als vervanging van Siri, dat blijft ook in iOS 26.4 de standaard stemassistent in CarPlay. Chatbots van derde partijen krijgen ook geen toegang tot functies van CarPlay of de auto, ze kunnen alleen vragen via spraakbediening beantwoorden. Dit is niet de enige grote verandering die binnenkort naar CarPlay komt, want je kunt straks ook video’s afspelen op het scherm in de auto. Daarover lees je hier meer.

