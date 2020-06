CarPlay gaat er met iOS 14 subtiel op vooruit. Apples platform voor in de auto wordt iets persoonlijker, Siri neemt minder onnodige ruimte in beslag en er komen meer apps bij.

Dit is CarPlay in iOS 14

Dit najaar verschijnt iOS 14. De software-update voegt niet alleen nieuwe iPhone-functies toe, maar brengt ook enkele vernieuwingen naar CarPlay. Later dit jaar kun je met de volgende functies aan de slag.

1. Meer apps

CarPlay gaat in iOS 14 steeds meer op eigen benen staan. Apples autoplatform krijgt er namelijk drie app-categorieën bij: voor parkeren, elektrische auto’s en eten bestellen. Ontwikkelaars van dit soort applicaties kunnen dus aan de slag met een CarPlay-versie.

Het zit zo. CarPlay is een behoorlijk dichtgetimmerd systeem. Apple houdt de touwtjes stevig in handen en laat alleen bepaalde categorieën apps toe. Momenteel zijn dat onder meer sociale- en muziek-apps.

2. Achtergronden instellen

Ook wordt CarPlay in iOS 14 weer een stukje persoonlijker. Het is namelijk mogelijk om een wallpaper in te stellen. Deze achtergronden zijn geïnspireerd op die van iOS 14 (en iPadOS 14). Voorheen kon je alleen kiezen tussen een donkere of lichte achtergrond. Daar komen nu dus meerdere opties bij.

3. Horizontale balk

CarPlay is vanaf iOS 14 klaar voor portretmodus. De statusbalk past zich namelijk automatisch aan naar de modus van jouw autoscherm. Indien je een verticaal display hebt, verplaatst de statusbalk automatisch naar de onderkant van het scherm.

4. Verbeterde apps

Zoals ieder jaar gaan ook de apps van CarPlay er weer op vooruit. Apple heeft onder meer de Kaarten- en Muziek-app een upgrade gegeven. Eerstgenoemde houdt voortaan meer rekening met elektrische vierwielers terwijl Muziek voortaan soortgelijke nummers kan afspelen. De Muziek-app stelt hiermee uit zichzelf een afspeellijst met liedjes uit het hetzelfde genre samen.

Ook gaat Apple apps van overige makers proberen te verbeteren in de nieuwe CarPlay. De fabrikant doet dat door ‘derde partijen’ dezelfde rechten te geven. Het komt erop neer dat sociale apps als WhatsApp voortaan bijvoorbeeld een lijst van recente chats in CarPlay kunnen tonen, en muziek-apps een albumhoes kunnen weergeven.

5. Siri wordt compacter

Siri wordt compacter. Het stemhulpje neemt niet langer een groot gedeelte van je dashboard-display in, maar duikt alleen aan de onderkant van het schermpje op. Aan het geanimeerde logo zie je dat Siri momenteel naar je luistert.

Bovendien kan Siri vanaf iOS 14 ook audioberichten in CarPlay versturen. Zo’n functie ken je bijvoorbeeld van WhatsApp en is soms handiger in gebruik dan een gedicteerd berichtje. Hierbij zet Siri jouw gesproken tekst om in geschreven woord, maar dat verloopt niet altijd vlekkeloos.

Meer over CarPlay

CarPlay brengt de iPhone naar je auto. Het platform voor onderweg kan bijvoorbeeld liedjes afspelen, handsfree bellen en navigeren. Vorig jaar, bij de introductie van iOS 13, ging CarPlay compleet op de schop. Dit jaar zijn de vernieuwingen wat subtieler.

Vanaf medio september kun je met de nieuwe versie van CarPlay aan de slag. Dan brengt Apple namelijk iOS 14 uit. In de iOS 14 preview nemen wij alvast een voorproefje op de nieuwe iPhone-update. Ook hebben we alvast een lijst samengesteld van fijne iOS 14-functies waar je straks mee aan de slag kunt.