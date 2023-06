CarPlay in iOS 17: dit zijn de nieuwe functies (maar wij willen meer)

CarPlay heeft in iOS 17 een paar functies erbij gekregen. Toch moeten we voor de échte vernieuwingen nog wat langer wachten.

CarPlay in iOS 17

Tijdens WWDC 2023 liet Apple niet heel veel los over de nieuwe functies van CarPlay. Toch komen er in iOS 17 weer een paar nieuwe functies bij. De echte, grote update van CarPlay laat nog even wat langer op zich wachten, maar daarover straks meer.

Nieuwe functies

Een van de opvallendste nieuwe functies van CarPlay is dat Shareplay nu wordt ondersteund. Hiermee kan iedereen de muziek bedienen in de auto vanaf hun eigen telefoon, zelfs als ze geen Apple Music hebben.

Daarnaast geeft Apple Kaarten nu real-time informatie over oplaadstations voor elektrische auto’s. Deze functie is nu ook toegevoegd aan de Kaarten-app in CarPlay. Hiermee wordt het dus makkelijker om een beschikbaar laadstation te vinden. Waarschijnlijk is dit een functie die voorlopig alleen in de VS beschikbaar blijft.

Daarnaast heeft Apple ook onder de motorkap zitten sleutelen aan de functies van CarPlay in iOS 17. Zo is de interface op sommige plekken aangepast. Het beantwoorden van berichten heeft bijvoorbeeld een nieuwe look gekregen.

De nieuwe functies zijn leuk, maar een echte grote update voor CarPlay laat nog wat langer op zich wachten. Apple had al in WWDC 2022 deze verbeterde versie van CarPlay aangekondigd.

Ze zeiden toen ook dat de eerste auto’s met ondersteuning voor deze nieuwe versie van CarPlay in 2023 worden onthuld. Als dat nog steeds klopt hoeven we dus niet heel lang meer te wachten voor we de nieuwe versie te zien krijgen.

Volgens Apple krijgen de volgende automerken in ieder geval ondersteuning voor de next-gen versie van CarPlay.

Acura

Audi

Ford

Honda

Infiniti

Jaguar

Land Rover

Lincoln

Mercedes-Benz

Nissan

Polestar

Porsche

Renault

Volvo

Meer weten over iOS 17

