Honda maakt CarPlay draadloos in oudere auto’s (maar niet overal)

In de Verenigde Staten rolt weer een automerk een update uit om CarPlay draadloos te maken in oudere auto’s. Toch moeten we het in Europa voorlopig zonder doen. Hoe zit dat precies?

Honda maakt CarPlay draadloos

Honda heeft aangekondigd dat oudere modellen in de Verenigde Staten een update krijgen om CarPlay draadloos te maken. Het gaat om uitvoeringen van de Honda Accord, die gefabriceerd zijn tussen 2018 en 2022. Die auto’s zijn al voorzien van CarPlay, maar daar is nu nog een kabel voor nodig. Consumenten kunnen later deze maand naar een lokale Honda-dealer gaan voor de update.

Na die update is CarPlay dus draadloos te gebruiken, ook in oudere auto’s. Hoeveel Honda vraagt voor de update is (nog) niet bekend. Het is opvallend dat het merk deze keuze heeft gemaakt, zeker omdat er op dit moment al veel externe apparaten zijn om CarPlay zonder kabel te gebruiken. Hoe groot is de kans dat andere automerken volgen met het draadloos maken van CarPlay in oudere modellen?

CarPlay zonder kabel steeds meer de norm

Honda voert de update voor zover bekend alleen door in de Verenigde Staten, waardoor klanten in Europa het dus nog zonder de draadloze versie moeten doen. Alleen de nieuwste en vaak duurdere auto’s zijn hier tegenwoordig voorzien van draadloze CarPlay. Zo hebben Volkswagen, Toyota, Honda en Kia in 2023 modellen uitgebracht waarbij je geen kabel meer nodig hebt.

Bij Kia kwam afgelopen jaar zelfs een onduidelijk persbericht naar buiten, waarbij werd gesproken van een update die CarPlay ook bij oudere modellen draadloos zou maken. Achteraf bleek dit toch niet helemaal te kloppen, maar het is in ieder geval duidelijk dat CarPlay zonder kabel steeds meer de norm wordt. Daarvoor moet je dan wel een compleet nieuwe auto kopen, die vaak aan de (te) dure kant is.

Dat oudere modellen nog een kabel nodig hebben voor CarPlay heeft te maken met verschillende redenen. Bluetooth was simpelweg nog niet snel genoeg voor een draadloze versie van CarPlay in oudere auto’s. Er was teveel vertraging tussen je iPhone en CarPlay, waardoor navigatiesystemen of audiospelers niet naar behoren werkten. Dat was op te lossen met een kabel, want dan heb je die vertraging niet.

Daarnaast ondersteunen veel systemen in oudere modellen de draadloze versie van CarPlay simpelweg niet. Inmiddels is de vertraging tussen CarPlay en je iPhone wel verholpen, maar daarvoor moet de auto zelf ondersteuning bieden voor de nieuwste versie van CarPlay. Daarvoor zouden oudere modellen dan een speciale update moeten krijgen, maar het is onwaarschijnlijk dat automerken daarvoor kiezen.

Zo maak je CarPlay toch draadloos

In plaats daarvan proberen automerken nieuwere auto’s aantrekkelijker te maken met de draadloze versie van CarPlay. Het lijkt er daarom op dat Honda een uitzondering maakt door oudere modellen tóch een update te geven. Hiermee probeert het automerk zonder twijfel de concurrentie aan te gaan met externe partijen, die apparaten verkopen om CarPlay zonder kabel te gebruiken.

Die apparaten zijn enorm handig, zeker als je niet de hoofdprijs wilt of kunt betalen voor de nieuwste auto. Wil je weten hoe je toch een draadloze versie van CarPlay in je auto kunt installeren? Bekijk dan hier wat de beste dongles zijn om CarPlay zonder kabel te gebruiken in je auto. Zo heb je geen kabeltje meer nodig in je auto, ook als je een ouder model hebt!

