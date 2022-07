Nieuwe CarPlay-feature: je brandstof betalen via het scherm in je auto

Apple kondigde tijdens zijn WWDC-evenement een nieuwe versie van CarPlay aan, waar we nog even op moeten wachten. iOS 16 heeft een aantal verrassingen voor het huidige CarPlay in. Zo kun je straks met CarPlay voor je brandstof betalen vanuit de auto!

CarPlay: betalen voor je brandstof zonder op te staan

Steeds meer mensen gebruiken CarPlay, Apple’s besturingssysteem voor ingebouwde auto-schermen. Hoewel er in 2023 een geheel nieuwe versie van CarPlay uitrolt, komen er met de release van iOS 16 ook al nieuwe features naar de huidige versie van het systeem. De meest opvallende functie van CarPlay: voor je brandstof betalen vanaf de bestuurdersstoel. Dat schrijft Reuters, een grote internationale nieuwsdienst.

Tankstations kunnen binnenkort CarPlay-apps uitbrengen die automobilisten gemakkelijk naar een tankstation leiden. Is de tank vol? Dan betalen gebruikers direct voor de brandstof vanuit hun auto. Automobilisten hoeven hiervoor in de toekomst dus niet meer hun auto uit. Ook kunnen ze voor tolwegen betalen met de functie.

HF Sinclair, een groot Amerikaans tankbedrijf, zegt ‘grote interesse te hebben in de nieuwe functie’, aldus Reuters. Andere grote ketens zoals Shell, BP en Chevron lieten nog niks over de CarPlay-functie los, maar de kans is groot dat ook zij de feature uiteindelijk gaan ondersteunen – mits het betalingssysteem in de praktijk goed werkt, natuurlijk.

Zou jij de nieuwe CarPlay-functie gebruiken en voor je brandstof betalen vanuit je auto? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel!

Meer over het nieuwe CarPlay

CarPlay krijgt volgend jaar een grote visuele update. Huidige auto’s komen met schermen die allemaal verschillende groottes en beeldverhoudingen hebben. De nieuwe versie van CarPlay zich hier geheel op aan. Volgens Apple ziet de software er op ieder scherm uit ‘alsof het er specifiek voor gemaakt is’.

Veel over het nieuwe CarPlay maakte de fabrikant nog niet bekend – maar volgens Apple horen we binnenkort meer. De eerste auto’s met het besturingssysteem verschijnen in 2023, dus we moeten nog even geduld hebben.

De toevoeging van CarPlay moet je vooral zien als handig extraatje: je krijgt toegang tot een aantal iOS-functies en kunt tijdens het rijden Siri gebruiken om berichten te beantwoorden, muziek te luisteren en te navigeren. Het systeem werkt naadloos samen met je iPhone.

